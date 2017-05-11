ТЕЛЕКРИТИКА

Комедия «DZIDZIO Контрабас» за два уикэнда собрала 15 млн грн

Культура

Бокс-офис украинской комедии «DZIDZIO Контрабас» с Михаилом Хомой (DZIDZIO) в главной роли по итогам двух уикэндов составил 15, 025 млн грн. Об этом в своем Facebook сообщил главный продюсер ленты Сергей Лавренюк.

Всего за этот период в кинотеатрах фильм посмотрело 205 тыс. зрителей.

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"Мы уверенно начали и так же уверенно закрыли второй уикенд. Интерес к фильму у украинского зрителя остался на стабильно высоком уровне", – сказал «Дивись.info» Лавренюк.

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По словам продюсер Павла Сушко, команда фильма активно работает и после старта проката. "За последнюю неделю мы встретились с нашими зрителями в Запорожье, Одессе, Черновцах и Тернополе. Отзывы после просмотра фантастические, поэтому нет никаких сомнений, что фильм покорил украинского зрителя", – рассказал он.

Отметим, за первый уикенд «DZIDZIO Контрабас» собрал 7,7 млн грн и обошел в прокате ленты «Семь сестер» и «Телохранитель киллера».

Фото: Ната Боровик

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