Комедия «DZIDZIO Контрабас» за два уикэнда собрала 15 млн грн

Бокс-офис украинской комедии «DZIDZIO Контрабас» с Михаилом Хомой (DZIDZIO) в главной роли по итогам двух уикэндов составил 15, 025 млн грн. Об этом в своем Facebook сообщил главный продюсер ленты Сергей Лавренюк.

Всего за этот период в кинотеатрах фильм посмотрело 205 тыс. зрителей.