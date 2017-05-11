Комедия «DZIDZIO Контрабас» уже окупилась в прокате

Украинская комедия «DZIDZIO Контрабас» с Михаилом Хомой (DZIDZIO) в главной роли, вышедшая в прокат 31 августа, не только покрыла затраты на производство и промобюджет, но и вышла «в плюс».
Об этом рассказали продюсер фильма Сергей Лавренюк и промопродюсер Валерий Козлитинов в рамкахконференции на международном форуме Kyiv Media Week 2017, сообщает пресс-служба форума
Фильм уже посмотрели более 252 тыс. зрителей. По состоянию на 19 сентября бокс-офис ленты превысил 18,2 млн грн.
По словам создателей комедии, в большинстве случаев более половины выручки кинотеатры собирают в Киевской области. Вместе с тем «DZIDZIO Контрабас» пользуется успехом у зрителей во Львове и окрестностях. Так, показатель по Киеву составил 22,3%, во Львовской области он превысил 25,16%, а на третьем месте – Ивано-Франковск с показателем 6,52%.
Лавренюк и Козлитинов также объявили о намерении представить фильм в этом году на American Film Market.
Напомним, бокс-офис «DZIDZIO Контрабас» по итогам двух уикэндов составил 15,025 млн грн.
Фото: Facebook-страница фильма