Комедия «DZIDZIO Контрабас» уже окупилась в прокате

Украинская комедия «DZIDZIO Контрабас» с Михаилом Хомой (DZIDZIO) в главной роли, вышедшая в прокат 31 августа, не только покрыла затраты на производство и промобюджет, но и вышла «в плюс».

Об этом рассказали продюсер фильма Сергей Лавренюк и промопродюсер Валерий Козлитинов в рамкахконференции на международном форуме Kyiv Media Week 2017, сообщает пресс-служба форума

Фильм уже посмотрели более 252 тыс. зрителей. По состоянию на 19 сентября бокс-офис ленты превысил 18,2 млн грн.