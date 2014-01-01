Коллекция фотографий писателя Эмиля Золя выставлена на аукцион

Коллекция фотографий принадлежала правнуку великого французского писателя и публициста ХIX века Эмиля Золя. Ожидаемая цена выручки – 53 тыс. фунтов стерлингов (81 тыс. долларов США).
Эмиль Золя - один из самых значительных представителей литературного натурализма. Он известен по таким романам, как "Жерминаль", "Земля" и "Чрево Парижа". Также Эмиль Золя сыграл значительную роль в знаменитом "Деле Дрейфуса", осветив шпионские игры французских военных не только француской общественности, но и всему миру. Благодаря легендарной статье "Я обвиняю", "Дело Дрейфуса" приобрело широкий общественный резонанс. Писателя обвинили в клевете и приговорили к 1 году тюрьмы и 3000 франкам штрафа, однако ему удалось бежать в Англию.
С 1896 года писатель начал увлекаться фотографией, и постепенно его хобби переросло в одержимость. У него было 10 фотокамер, на которые он фиксировал все, что его окружает - природу, семью и незнакомых людей. За 6 лет, до своей трагической гибели в 1902 году, Эмиль Золя сделал около 7 тыс. фотоснимков. Помимо своего творчества, Эмиль Золя вошел в историю мировой культуры как изобретатель селфи.
На аукцион выставлены фотографии Парижа 1890-х годов, снимки супруги Эмиля Золя – Александрины, а также фотографическое оборудование и белые лабораторные халаты с инициалами писателя.
Главное фото: commons.wikimedia.org