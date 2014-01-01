Коллекция фотографий писателя Эмиля Золя выставлена на аукцион

С 1896 года писатель начал увлекаться фотографией, и постепенно его хобби переросло в одержимость. У него было 10 фотокамер, на которые он фиксировал все, что его окружает - природу, семью и незнакомых людей. За 6 лет, до своей трагической гибели в 1902 году, Эмиль Золя сделал около 7 тыс. фотоснимков. Помимо своего творчества, Эмиль Золя вошел в историю мировой культуры как изобретатель селфи.

На аукцион выставлены фотографии Парижа 1890-х годов, снимки супруги Эмиля Золя – Александрины, а также фотографическое оборудование и белые лабораторные халаты с инициалами писателя.

Главное фото: commons.wikimedia.org