«Кобзари» с электрогитарами

На украинские рок-группы, появившиеся в конце «оттепели» – начале «застоя», принято смотреть снисходительно: мол, это были тепличные коллективы, которым партия разрешила в некоторой степени копировать западных звезд. Сценарист фильма, однако, описывает феномен украинских ВИА совсем по-другому.

«Здесь мы имеем дело с так называемой сценой – то есть довольно широкой платформой, которая объединяет исполнителей по определенным стилевым признакам. Как, скажем, немецкий krautrock примерного того же временного отрезка или бразильский baile funk. И я не прикалываюсь, когда даю такие параллели – по уровню творческих амбиций наши 70-е сопоставимы с глобальными явлениями. Я воспринимаю «усатый фанк» как музыку футуристическую, психоделическую и оригинальную. Сейчас мы преимущественно знаем нашу эстраду уже 80-х, когда система все-таки перемолола оригинаторов, когда метрополия всосала бессчетное количество музыкантов, а технологии пришли в виде клавишных балалаек, – рассказывает Бардецкий. – Усатый фанк предлагает модель, которая в свое время была реализована, возможно, процентов на 10%...»