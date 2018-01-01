«Кобзари» с электрогитарами

В декабре Государственное агентство по вопросам кино подписало контракт о спонсировании документального фильма «Усатый фанк. Проект киноисследования». Пытливые слушатели знают, насколько разнообразной была украинская рок-сцена периода массовой «битломании» и как она повлияла на официальную советскую эстраду. Но для многих современников и то, и другое порой кажется музыкальным нафталином с невинной пейзажной лирикой.
На украинские рок-группы, появившиеся в конце «оттепели» – начале «застоя», принято смотреть снисходительно: мол, это были тепличные коллективы, которым партия разрешила в некоторой степени копировать западных звезд. Сценарист фильма, однако, описывает феномен украинских ВИА совсем по-другому.
«Здесь мы имеем дело с так называемой сценой – то есть довольно широкой платформой, которая объединяет исполнителей по определенным стилевым признакам. Как, скажем, немецкий krautrock примерного того же временного отрезка или бразильский baile funk. И я не прикалываюсь, когда даю такие параллели – по уровню творческих амбиций наши 70-е сопоставимы с глобальными явлениями. Я воспринимаю «усатый фанк» как музыку футуристическую, психоделическую и оригинальную. Сейчас мы преимущественно знаем нашу эстраду уже 80-х, когда система все-таки перемолола оригинаторов, когда метрополия всосала бессчетное количество музыкантов, а технологии пришли в виде клавишных балалаек, – рассказывает Бардецкий. – Усатый фанк предлагает модель, которая в свое время была реализована, возможно, процентов на 10%...»
«Вокально-инструментальный ансамбль 70-х обязательно должен был быть прикреплен к официальному советскому органу, который (по крайней мере на бумаге) контролировал и нес ответственность за репертуар артистов. Например, ВИА "Арніка" создавалась под эгидой управления аптек Львова, а чуть более поздняя коллаборация этого коллектива – "Медикус", указывается на пластинке как "ансамбль Львовского медицинского института"», – рассказывает Григорий Иванцив.
Но тот факт, что советские гитарные коллективы состояли «на балансе» местных филармоний, а музыканты гастролировали по плану и получали официальные зарплаты в музучреждениях, не мешал развитию уникального стиля. И этот стиль сам по себе воплощал протест. «Усатый фанк был эстетической платформой, которая по своей сути была антитезой совка, в сравнении с которой протестный запал всего перестроечного рока – детское явление», – считает Бардецкий.
Иногда приходилось идти на компромисс между формой и содержанием. «Рекомендованы и обязательны в репертуаре украинского ВИА 70-х были патриотическое произведение и/или опус автора из Союза композиторов, – продолжает Иванцив. – Так цензор мог пробежаться по списку песен ансамбля, увидеть имена "разрешенных" сочинителей и спокойно поставить подпись, зная, что дает зеленый свет "правильному" ансамблю. Конечно, сами артисты решали все эти условности очень тонко и хитро. Самый яркий пример – "Пісня про Щорса" первого ансамбля Тараса Петриненко "Візерунки шляхів". Песня Матвея Блантера ("Шел под красным знаменем командир полка") тут подана в стиле latin funk».
За примерами того, как подобные группы попадали в немилость, далеко ходить не надо: группу «Эней», участники которой позже сформировали «Візерунки шляхів», в начале 70-х убрали из эфиров, обвинив в «буржуазном национализме». Остаются туманными обстоятельства смерти в 1979 году композитора Владимира Ивасюка, песни которого исполняли как София Ротару, так и украинские арт-рокеры вроде «Водограя»: многие убеждены, что он не покончил с собой, а был устранен советской властью.
«Вообще, с точки зрения качества песен – того, что называется сонграйтинг – это были, наверное, лучшие времена для поп-музыки, – считает Бардецкий. – Где-то год назад мы с моим хорошим приятелем Максом Черным начали делать эдиты (edits) украинских танцевальных «боевиков» 70-х, пытаясь придать им более актуальное звучание. Когда таких редакций появилось около десятка, у меня возникло название для проекта с нарочной грамматической ошибкой – Mustache Fank».
«Позже кто-то из знакомых из сферы кино удивился, что я не подаюсь на питчинг Госкино с проектом фильма о ВИА. Андрей Граница вписался в проект как продюсер, и мы довольно легко и успешно прошли питчинг. Может, из-за того что я больше человек с корнями в шоубизе, фильм будет веселым, развлекательным – это отличало нас от других проектов».
Съемки фильма стартуют лишь в начале 2018 года, поэтому о конкретных героях говорить еще рано. «Абсолютного большинства групп уже не существует, – рассказывает сценарист. – Однако очевидно, что фильм расскажет про "Арніку", "Кобзу", "Водограй", "Візерунки шляхів", "Опришків"…»
Авторы фильма убеждены, что эти имена на слуху не только у старшего поколения, но и у продвинутой молодежи.
«Молодняку не нужно что-то особо пояснять – все знают, что это была крутая музыка. Попробуйте купить пластинку "Візерунків шляхів" – дешевле 500 грн вы ничего не найдете, да и вообще не найдете, потому что «неофиты» уже все расхватали», – говорит Бардецкий.
Пробежавшись по международной базе музыкальных релизов Discogs, можно обнаружить, что за некоторые издания альбомов «Кобзы» продавцы просят до 200 евро.
«Наиболее распространенные и недорогие пластинки – "Чарівні гітари", "Кобза", "Ватра", "Смерічка", они могут стоить от 50 до 300 гривен, – рассказывает Григорий Иванцив. – Чуть дороже оцениваются и реже встречаются записи ВИА "Водограй", "Арніка", "Візерунки шляхів", "Медікус" і "Опришки". Самая дорогая пластинка из этой категории – ансамбль "Візерунки шляхів", цена вариант на цветной пластинке в идеальном состоянии может достигать 2 тыс. гривен». А вот среди иностранных покупателей, по словам Григория, украинским роком больше всех интересуются диджеи и битмейкеры, хотя обычные меломаны тоже встречаются. «Три самые популярные пластинки у иностранцев – "Водограй", "Чарівні гітари", "Медікус". Важно добавить – этот винил покупают не эмигранты, а люди, которые недавно узнали об этих коллективах из меломанских блогов или Youtube».
Однако создатели фильма рассчитывают и на взрослого отечественного слушателя. «С другой стороны, хочется также апеллировать и к старшему поколению, историческая музыкальная память которого преимущественно оккупирована всякими "Старыми песнями о главном" – несмотря на то, что именно украинская поп-музыка 70-х доминировала на просторах нашей бывшей страны», – поясняет сценарист.
Тем же, кто совсем не знаком с этим этапом отечественной музыкальной истории, Бардецкий предлагает послушать собранные им миксы «украинской поп-психоделии». Совершить же полноценное путешествие в «золотую эпоху украинской поп-музыки» можно будет относительно скоро: релиз фильма запланирован на сентябрь 2018 года.