«Книжный Арсенал»: что купить журналисту

Бестселлер The New York Times. Лучшая книга 2013 года по версии Financial Times. Бывшая журналистка, а сейчас министр иностранных дел Канады Христя Фриланд написала о новом социальном классе.

Она пишет, что современные богачи превратились в глобальное сообщество равных: у них больше общего между собой, чем с соотечественниками. В своей работе Фриланд идет по следам русских, мексиканских, индийских олигархов во время бума приватизации, показывает различия между «женским» средним классом и «мужской» элитой наверху. Автор рассказывает, откуда у богачей деньги и зачем они занимаются благотворительностью. Также она уделяет внимание и украинским миллионерам, которые также сумели получить выгоду в этой истории.