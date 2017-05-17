«Книжный Арсенал»: что купить журналисту

Кто совершил цифровую революцию, почему богатые люди объединяются в сообщества, великие речи Вацлава Гавела и история пиратской музыки.
«Плутократы», Христя Фриланд
Бестселлер The New York Times. Лучшая книга 2013 года по версии Financial Times. Бывшая журналистка, а сейчас министр иностранных дел Канады Христя Фриланд написала о новом социальном классе.
Она пишет, что современные богачи превратились в глобальное сообщество равных: у них больше общего между собой, чем с соотечественниками. В своей работе Фриланд идет по следам русских, мексиканских, индийских олигархов во время бума приватизации, показывает различия между «женским» средним классом и «мужской» элитой наверху. Автор рассказывает, откуда у богачей деньги и зачем они занимаются благотворительностью. Также она уделяет внимание и украинским миллионерам, которые также сумели получить выгоду в этой истории.
«Как музыка стала свободной. Цифровая революция и победа пиратства», Стивен Уитт
Шикарная журналистская работа автора. Уитт однажды задумался: "Откуда в интернете берется пиратская музыка? Кто и как сливает релизы до их официального выхода?" Но ответа на эти вопросы он не нашел, поэтому стал искать сам. Как итог – несколько лет поисков и успех в виде вышедшей книги.
Уитту удалось разыскать «нулевого пациента пиратства» – человека, который был ответственен за большинство пиратских сливов – и поговорить с ним. Автор рассказывает не только историю его жизни и начала пиратского пути, но и историю становления формата mp3, эволюцию технологий обмена музыкой и реакцию на них музыкального бизнеса.
«Как писали классики», Ростислав Семкив
Доцент кафедры литературоведения собрал советы семерых писателей о том, как нужно писать, а чего уж точно делать не стоит. Не знаешь, как начать писать и о чем? Не беда. В книге на помощь приходят Оруэлл, Воннегут и Кундера.
Полезная книга для всех, кто пишет или хочет начать писать. Также она будет интересна ценителям творчества упомянутых авторов. Ведь всегда хочется узнать, как это автор сумел написать такой крутой текст. Кстати, в книге детально разбираются кейсы Агаты Кристи, Джорджа Оруэлла, Курта Воннегута, Милана Кундеры, Умберто Эко и Марио Варгаса Льосы.
«Рейс», Сергей Лойко
Новый роман журналиста Los Angeles Times, в центре которого сбитый на Донбассе пророссийскими боевиками «Боинг».
Сам Лойко отмечает, что эта книга заинтересует "всех людей во всем мире", ведь это произведение значительно менее "военное и не политическое", в отличии от его прошлой книги «Аэропорт». Несмотря на то, что в основе сюжета лежит реальная история уничтожения боевиками ДНР малайзийского «Боинга» рейса МН-17, это прежде всего триллер и детектив.
"Это не расследование. Это версия того, что произошло, которая, как мне кажется, имеет право на существование", – говорит автор.
«Речи и эссе», Вацлав Гавел
Сборник работ великого чешского диссидента и президента. Это пять текстов популярного интеллектуала, в которых он рассказывает о своем видении политики, важности истории, личной ответственности и совместных усилиях.
Здесь и его легендарное письмо президенту Чехословакии Густаву Гусаку, которое он написал в 1975 году. В эссе «Политика и совесть» автор большое внимание уделяет безличностной власти, которая достигла идеального вида в тоталитарных системах. Также в книге есть две речи Вацлава Гавела, которые он озвучил во время получения премии Эразма Роттердамского (1986) и премии мира немецких книгоиздателей (1989), а также эссе «Истории и тоталитаризм».
«Инноваторы», Уолтер Айзексон
Один из лучших биографов современности (да, это он написал нашумевшие биографии Стива Джобса и Бенджамина Франклина), главный редактор журнала Time написал огромную работу о людях (он называет их хакерами и гиками), которые совершили цифровую революцию.
Однако повествования начинается не со Стива Джобса или Билла Гейтса. И даже не со времен создания интернета. Автор отмечает, что теорию современного цифрового мира сформулировала Ада Лавлейс, дочь лорда Байрона, в голове которой сосуществовали поэзия и математика, что и помогло ей войти в историю. Именно с ее трудов и начинает свою книгу Айзексон, постепенно приходя к современности.
«Полстолетия сопротивления: крымские татары в 1941–1991 гг. Очерк политической истории», Гульнара Бекирова
Гульнара Бекирова – историк крымских татар, журналист, член украинского ПЕН-клуба. Она уже на протяжении многих лет изучает тему национального движения крымских татар и их возвращения на исторические земли. Эта книга – продолжение ее исследования.
Кроме авторского текста, повествующего о многолетнем сопротивлении крымскотатарского народа советской репрессивной системе, в книге представлены редкие архивные документы, а также подборка из 107 фотографий по истории депортации и крымскотатарского национального движения.