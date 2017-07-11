Китайцы купили «Никиту Кожемяку», «Сторожевую заставу» и «Нюхача»

Украинская Film.ua Group продала ряд своих проектов в Китай. Речь идет о правах на полнометражную и сериальную версии фэнтези «Сторожевая застава» (производство Kinorob), трех сезонов детективного сериала «Нюхач» (Film.ua) и мультфильм «Никита Кожемяка» (Panama Grand Prix).
Покупателем стала китайская компания Star-D Productions.
"Продажа пакета проектов «Сторожевая застава», «Нюхач 1, 2, 3» и «Никита Кожемяка», подтверждает растущий спрос Китая к зарубежному контенту. Регион производства для них – второстепенное, ключевой критерий для китайского рынка – качественный контент, который привлекает внимание аудитории", – говорит менеджер по международным продажам Film.ua Distribution Евгений Драчев.
Напомним, ранее Film.ua Group продала права на показ проектов «Сторожевая застава» на территории Индии, Франции и франкоговорящего мира, Южной Кореи, Беларуси, Казахстана, Молдовы и Киргизстана.
Фото: Пресс-служба Film.ua
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