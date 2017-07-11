ТЕЛЕКРИТИКА

Китайцы купили «Никиту Кожемяку», «Сторожевую заставу» и «Нюхача»

Культура

Украинская Film.ua Group продала ряд своих проектов в Китай. Речь идет о правах на полнометражную и сериальную версии фэнтези «Сторожевая застава» (производство Kinorob), трех сезонов детективного сериала «Нюхач» (Film.ua) и мультфильм «Никита Кожемяка» (Panama Grand Prix).

Покупателем стала китайская компания Star-D Productions.

Культура

Филипп Ильенко – о том, когда украинское кино станет коммерчески успешным: НВ

"Продажа пакета проектов «Сторожевая застава», «Нюхач 1, 2, 3» и «Никита Кожемяка», подтверждает растущий спрос Китая к зарубежному контенту. Регион производства для них – второстепенное, ключевой критерий для китайского рынка – качественный контент, который привлекает внимание аудитории", – говорит менеджер по международным продажам Film.ua Distribution Евгений Драчев.

Напомним, ранее Film.ua Group продала права на показ проектов «Сторожевая застава» на территории Индии, Франции и франкоговорящего мира, Южной Кореи, Беларуси, Казахстана, Молдовы и Киргизстана.

Фото: Пресс-служба Film.ua

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Культура

«Не от мира сего»: как Oxxxymiron баттлит против СМИ

Культура

Как Oxxxymiron «порвал» киевскую публику

Популярное на Телекритике



Культура

В Киеве стартовал прокат фильма об АТО с Ванессой Паради

Дуся

Даша Астафьева, Оля Полякова и Алексей Вертинский на презентации комедии «Свингеры»

Дуся

Скорик, Сеитаблаев и Суханов на вечеринке «Самых влиятельных украинцев 2017»

Бизнес

Вакансии недели: журналисты на телеканалы «Прямой», СТБ и PR-директор на ТЕТ