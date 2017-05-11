ТЕЛЕКРИТИКА

Китай купил права на показ фильма «Dzidzio Контрабас»

Культура

Права на показ украинской комедии «Dzidzio Контрабас» с Михаилом Хомой (Dzidzio) в главной роли проданы в Китай. Об этом в своем Facebook сообщил продюсер фильма Сергей Лавренюк.

Кроме того, он подвел итоги 12 недель проката ленты. Так, в кинотеатрах посмотрели ее около 310,4 тыс. зрителей, а бокс-офис составил чуть более 22,1 млн грн.

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"Я благодарен всем зрителям, которые поверили в наше кино. Это вдохновляет на создание следующих фильмов", – отметил продюсер.

Напомним, комедия «Dzidzio Контрабас» вышла в прокат 31 августа. А уже в конце сентября ее создатели заявили, что фильм не только покрыл затраты на производство и промобюджет, но и вышел «в плюс».

Создатели фильма планируют снять приквел к нему.

Фото: Ната Боровик

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