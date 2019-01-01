Kinove объявляет фестиваль интеллектуального и эстетического кино

Фестиваль пройдет 23–26 ноября в кинотеатрах и на альтернативных площадках.
Kinove – украинский кинодистрибьютор, который специализируется на интеллектуальном и эстетическом кино. Компания была основана в 2016 году и с тех пор успела показать в Украине целый ряд резонансных фильмов, призеров международных кинофестивалей и хитов нового кино, среди которых «[НЕ] касайся» Адины Пинтилие, «Кроткая» Сергея Лозницы, «Лунный свет» Барри Дженкинса и другие.
С 23 по 26 ноября в Киеве пройдет Kinove.Фестиваль. В программе нас ожидают фильмы, которые будут впервые показаны на украинских киноэкранах, или же те, которые уже были в ограниченном прокате.
Помимо показов гости смогут принять участие в презентациях, лекциях и дискуссиях, пообщаться с кинокритиками, искусствоведами и специалистами различных областей, которые помогут разобраться в тонкостях киноискусства и глубже погрузиться в контекст каждого фильма.
Все фильмы будут транслироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами.
23 ноября. Открытие Kinove.Фестиваля в кинотеатре «Жовтень». На открытии презентуют фильм «Почему мы креативные» режиссера Германа Васке.
В программу также войдут фильмы «Человек, который удивил всех», «Стремглав», «Неповиновение», The Farthest, «Папа Франциск – человек слова», «Соборы культуры 3D», «Мгновенные мечты», «С любовью Винсент», «Вечеринка».
25 ноября. 6 часов лекций об истории интеллектуального кино, специфике фильмов, восприятии критики и считывании характера персонажа по незаметным деталям:
Фестивальные локации: кинотеатр «Жовтень», кинотеатр «Баттерфляй DeLuxe», кинотеатр «Киевская Русь», Национальный центр Александра Довженко.