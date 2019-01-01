Kinove объявляет фестиваль интеллектуального и эстетического кино

Kinove – украинский кинодистрибьютор, который специализируется на интеллектуальном и эстетическом кино. Компания была основана в 2016 году и с тех пор успела показать в Украине целый ряд резонансных фильмов, призеров международных кинофестивалей и хитов нового кино, среди которых «[НЕ] касайся» Адины Пинтилие, «Кроткая» Сергея Лозницы, «Лунный свет» Барри Дженкинса и другие.

С 23 по 26 ноября в Киеве пройдет Kinove.Фестиваль. В программе нас ожидают фильмы, которые будут впервые показаны на украинских киноэкранах, или же те, которые уже были в ограниченном прокате.

Помимо показов гости смогут принять участие в презентациях, лекциях и дискуссиях, пообщаться с кинокритиками, искусствоведами и специалистами различных областей, которые помогут разобраться в тонкостях киноискусства и глубже погрузиться в контекст каждого фильма.