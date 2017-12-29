Кинотеатры провалили прокат «Сторожевой заставы»

Но все же это касается не всех кинотеатров: большинство из них идут навстречу национальным производителям, от чего сами и выиграют. "Например, «Жовтень» демонстрирует большие кассовые сборы с украинского кино, чем их коллеги. Потому что они гораздо больше усилий вкладывают в работу со своей аудиторией", – отметил глава Госкино.

Напомним, в законе «О кинематографе» есть статья, касающаяся использования национального экранного времени. Согласно этой статье, 30% экранного времени в кинотеатрах должно отводится национальным фильмам. Однако сейчас временно – до 2022 года – квота снижена до 15%.