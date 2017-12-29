Кинотеатры провалили прокат «Сторожевой заставы»

Украинское фэнтези «Сторожевая застава» потеряло существенные суммы из-за плохого расписания в кинотеатрах. Такое мнение в интервью изданию LB.ua высказал глава Госкино Филипп Ильенко.
По его словам, бокс-офис фильма мог бы превысить показатели «Dzidzio Контрабас». "Но этого не произошло (фильм собрал почти 18,94 млн грн, тогда как «Dzidzio Контрабас» – более 20 млн грн. – ТК) – в том числе потому, что для некоторых менеджеров кинотеатров остается актуальным устаревший тезис о том, что спрос рождает предложение. Это абсолютно ошибочное утверждение – особенно для креативных индустрий.Всегда предложение рождает спрос, потому что люди не могут хотеть того, о чем они не знают. Им надо рассказывать об украинских фильмах, но в этом должны принимать участие и кинотеатры", – сказал Ильенко.
Но все же это касается не всех кинотеатров: большинство из них идут навстречу национальным производителям, от чего сами и выиграют. "Например, «Жовтень» демонстрирует большие кассовые сборы с украинского кино, чем их коллеги. Потому что они гораздо больше усилий вкладывают в работу со своей аудиторией", – отметил глава Госкино.
Напомним, в законе «О кинематографе» есть статья, касающаяся использования национального экранного времени. Согласно этой статье, 30% экранного времени в кинотеатрах должно отводится национальным фильмам. Однако сейчас временно – до 2022 года – квота снижена до 15%.