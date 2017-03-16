Кинотеатры начнут показывать украинские короткометражки перед основными сеансами 27 ноября

Короткометражные фильмы, снятые по сценариям-победителям конкурса «Своє кіно», выходят в прокат с 27 ноября. В кинотеатрах их будут показывать перед основными сеансами, сообщает «МедиаБизнес».
В прокате будут задействованы как отдельные кинотеатры («Киев», «Жовтень»), так и крупнейшие сети (например, «Баттерфляй»).
По словам инициатора конкурса Андрея Ризоля, каждый фильм, тематику которого будут подбирать в соответствии с фильмом основного сеанса, будут демонстрировать в течение недели.
В настоящее время полностью готовы семь фильмов, два сняты и монтируются, а еще два – в процессе съемок.
Напомним, конкурс «Своє кіно» стартовал в конце 2016 года при содействии Госкино и стал первым шагом в реализации проекта «Смотри украинское – твори свое будущее», созданного с целью содействия развитию украинского кинематографа и улучшения качества общественных коммуникаций.
В марте 2017-го организаторы объявили победителей – ими стали 20 сценариев трехминутных фильмов. Кроме кинотеатров, эти фильмы также покажут по ТВ.