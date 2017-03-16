Кинотеатры начнут показывать украинские короткометражки перед основными сеансами 27 ноября

Короткометражные фильмы, снятые по сценариям-победителям конкурса «Своє кіно», выходят в прокат с 27 ноября. В кинотеатрах их будут показывать перед основными сеансами, сообщает «МедиаБизнес».

В прокате будут задействованы как отдельные кинотеатры («Киев», «Жовтень»), так и крупнейшие сети (например, «Баттерфляй»).

По словам инициатора конкурса Андрея Ризоля, каждый фильм, тематику которого будут подбирать в соответствии с фильмом основного сеанса, будут демонстрировать в течение недели.