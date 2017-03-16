ТЕЛЕКРИТИКА

Кинотеатры начнут показывать украинские короткометражки перед основными сеансами 27 ноября

Культура

Короткометражные фильмы, снятые по сценариям-победителям конкурса «Своє кіно», выходят в прокат с 27 ноября. В кинотеатрах их будут показывать перед основными сеансами, сообщает «МедиаБизнес».

В прокате будут задействованы как отдельные кинотеатры («Киев», «Жовтень»), так и крупнейшие сети (например, «Баттерфляй»).

По словам инициатора конкурса Андрея Ризоля, каждый фильм, тематику которого будут подбирать в соответствии с фильмом основного сеанса, будут демонстрировать в течение недели.

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В настоящее время полностью готовы семь фильмов, два сняты и монтируются, а еще два – в процессе съемок.

Напомним, конкурс «Своє кіно» стартовал в конце 2016 года при содействии Госкино и стал первым шагом в реализации проекта «Смотри украинское – твори свое будущее», созданного с целью содействия развитию украинского кинематографа и улучшения качества общественных коммуникаций.

В марте 2017-го организаторы объявили победителей – ими стали 20 сценариев трехминутных фильмов. Кроме кинотеатров, эти фильмы также покажут по ТВ.

Фото: Flickr.com / Michael Stout

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