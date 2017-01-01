Кинотеатры бесплатно покажут «Киборгов» воинам АТО

Сеть кинотеатров Multiplex проведет бесплатные показы фильма Ахтема Сеитаблаева «Киборги» для военнослужащих и их семей, а также ветеранов АТО.

"Воины АТО будут иметь возможность провести время с семьей, посмотрев фильм бесплатно. Для нас важно принести дань уважения настоящим героям", – говорит коммерческий директор Multiplex Виталий Писаренко.

Бесплатные сеансы пройдут с 25 по 27 декабря в 20 кинотеатрах по всей стране. Для получения билета необходимо предъявить удостоверение участника боевых действий. С деталями можно ознакомиться на сайте сети.