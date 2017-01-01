ТЕЛЕКРИТИКА

Кинотеатры бесплатно покажут «Киборгов» воинам АТО

Культура

Сеть кинотеатров Multiplex проведет бесплатные показы фильма Ахтема Сеитаблаева «Киборги» для военнослужащих и их семей, а также ветеранов АТО.

"Воины АТО будут иметь возможность провести время с семьей, посмотрев фильм бесплатно. Для нас важно принести дань уважения настоящим героям", – говорит коммерческий директор Multiplex Виталий Писаренко.

Бесплатные сеансы пройдут с 25 по 27 декабря в 20 кинотеатрах по всей стране.  Для получения билета необходимо предъявить удостоверение участника боевых действий. С деталями можно ознакомиться на сайте сети.

Культура

Что говорят о «Киборгах» участники АТО

По словам режиссера, команда фильма старалась показать в нем истории людей, которые приехали защищать Украину. "«Киборги» – это картина не столько о войне, сколько о смысле в жизни, о том, за что воюют наши ребята, о чем они думают и чем дышат. Здесь вы увидите внутренние конфликты, любовь, дружбу и силу духа. Для «киборгов» не важно, на каком языке они говорят, – важно то, что стоит за их словами", – рассказывает он.

Напомним, Напомним, «Киборги» стартовали в украинском прокате 7 декабря. За первый уикенд лента собрала рекордные для национальных фильмов 8,18 млн грн. Бокс-офис за два уикэнда составил более 15,75 млн грн, а посмотрело его более 212 тыс. зрителей.

Фото: Facebook-страница фильма

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