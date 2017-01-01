ТЕЛЕКРИТИКА

Киностудия Довженко выпускает фильм, над которым работала семь лет

Культура

Украинский фильм «Казка про гроші», который создавался на протяжении семи лет, стартует в прокате с 25 января.

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«Казка про гроші» создана по мотивам повести Владимира Короленко «Йом-Кипур, или Судный день». Это поучительная история об одной из человеческих слабостей – скупости, о христианском милосердии, добре и любви.

Продюсированием ленты занимается директор Киностудии имени Довженко, режиссер Олесь Янчук, а режиссером выступила Олеся Моргунец-Исаенко. Главные роли в нем исполнили Андрей Исаенко, Анастасия Карпенко, Михаил Кукуюк, Александр Кобзарь и Николай Боклан.

Напомним, проект фильма стал одним из победителей Второго питчинга Госкино, получив государственную финансовую поддержку в размере более 11,9 млн грн, что составляет 100% стоимости производства.

Фото: Facebook-страница фильма

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