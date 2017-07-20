Киностудии Fox и EuropaCorp исключили из своих фильмов образ Путина

Две зарубежные киностудии вырезали из проектов своих фильмов «Красный воробей» и «Курск» персонажей, прообразом которых является президент России Владимир Путин, сообщает Lenta.ru.
Шпионский триллер «Красный воробей» от киностудии Fox с Дженнифер Лоуренс в главной роли рассказывает об офицере российской разведки, которая начинает работать на ЦРУ. Фильм основан на одноименной книге Джейсона Мэтьюса, в которой Путину отводится одна из ключевых ролей. Однако создатели отказались от демонстрации его образа в ленте.
Как пишет The Hollywood Reporter, таким образом Fox обезопасила себя от действий "каких-нибудь русских хакеров, которым это может не понравиться".
Киностудия EuropaCorp решила вырезать Путина из картины «Курск», повествующей о затонувшей в 2000 году российской атомной подлодке. Фильм основан на бестселлере Роберта Мура «Время умирать: трагедия «"Курска».
По словам главы компании Vera, специализирующейся на интернет-безопасности и сотрудничающей с EuropaCorp, Аджая Ароры, киностудии боятся использовать образ Путина в фильмах из-за угрозы кибератак.
Фото: Putin.kremlin.ru
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