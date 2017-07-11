Киношники просят власть увеличить финансирование продвижения фильмов

Ведущие украинские кинофестивали и объединения в сфере кинематографа обратились к президенту, премьер-министру и главе Верховной Рады с просьбой увеличить финансирование на рекламу национального кино.

Среди подписантов – Одесский международный кинофестиваль, фестивали «Молодость», Docudays UA и «Открытая ночь», Международный медиафорум Kyiv Media Week, Ассоциация киноиндустрии и Украинская киноакадемия.

По словам киношников, увеличение финансирования национального кинопроизводства за последний год способствовало росту количества и качества украинских фильмов (они выходят в прокат, участвуют и побеждают на международных кинофестивалях), однако проблема их продвижения все еще не решена.