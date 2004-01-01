Кинокритики назвали лучшие комедии XXI века

Кроме того, среди комедий названы и три мультфильма – «Отряд «Америка»: Всемирная полиция» (2004), «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» (2009) и «Лего. Фильм» (2014).

Напомним, в сентябре издание TheWrap, оценивавшее совокупный бюджет производства и маркетинговые затраты фильмов, опубликовало рейтинг фильмов с лучшими кассовыми. Самую большую прибыль среди всех лент, вышедших с начала года, принес своим создателям хоррор «Прочь» режиссера Джордана Пила.