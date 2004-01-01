Кинокритики назвали лучшие комедии XXI века

Кинокритики портала Collider выбрали лучшие комедийные фильмы, вышедшие за последние 17 лет. Всего в списке 35 лент.
Список составлен в хронологической последовательности – с 2000-го по 2017 годы, и выглядит так: «Победители шоу» (2000),«Жаркое американское лето» (2001),«Бубба Хо-Теп» (2002), «Школа рока» (2003), «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» (2004), «Дрянные девчонки» (2004), «Зомби по имени Шон» (2004), «Поцелуй навылет» (2005), «Сорокалетний девственник» (2005), «Борат» (2006), «Идиократия» (2006), «Взлеты и падения: История Дьюи Кокса» (2007), «SuperПерцы» (2007), «Типа крутые легавые» (2007), «Сводные братья» (2008), «Залечь на дно в Брюгге» (2007), «В пролете» (2008), «Информатор» (2009), «СуперМаркГрубер» (2010), «Скотт Пилигрим против всех» (2010), «Убойные каникулы» (2010), «Девичник в Вегасе» (2011), «Милая Фрэнсис» (2012), «Мачо и ботан» (2012), «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» (2013), «Реальные упыри» (2014), «Отель Гранд Будапешт» (2014), «Супер Майк XXL» (2015), «Шпионка» (2015), «Поп-звезда: не переставай, не останавливайся» (2016), «Славные парни» (2016) и «Тор: Рагнарек» (2017).
Кроме того, среди комедий названы и три мультфильма – «Отряд «Америка»: Всемирная полиция» (2004), «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» (2009) и «Лего. Фильм» (2014).
Напомним, в сентябре издание TheWrap, оценивавшее совокупный бюджет производства и маркетинговые затраты фильмов, опубликовало рейтинг фильмов с лучшими кассовыми. Самую большую прибыль среди всех лент, вышедших с начала года, принес своим создателям хоррор «Прочь» режиссера Джордана Пила.
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