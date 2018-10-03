«Киноколо»: как получить аккредитацию на церемонию награждения

Если ваше издание или телеканал освещает события украинской киноиндустрии, скорее аккредитируйтесь на церемонию вручения премии отечественных кинокритиков.
Мероприятие состоится 26 октября в кинотеатре «Жовтень». На 18:30 запланирован коктейль для гостей, а непосредственно церемония начнется в 19:30. В 20:00 представители СМИ смогут принять участие в пресс-брифинге с участием победителей.
Со списком номинантов на «Киноколо» можно ознакомиться по ссылке, а заполнить аккредитационную форму – здесь.
Напомним, что с украинскими критиками можно будет обсудить не только отечественное кино. 26 октября также стартует «Киевская неделя критики», в рамках которой покажут фильм, шокировавший каннскую публику – «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера, гангстерскую мелодраму от знаменосца китайского артхауса Цзя Чжанке «Пепельный – самый чистый белый», городское фэнтези Али Аббаси «На границе миров», фильм-возвращение Яна Шванкмайера к полному метру «Насекомые», психоделический слэшер «Мэнди» с Николасом Кейджем и сюрреалистическую комедию о футболисте «Диамантино».
Фото: к/ф «Вулкан», «ТАТОФІЛЬМ»