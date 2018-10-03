«Киноколо»: как получить аккредитацию на церемонию награждения

Мероприятие состоится 26 октября в кинотеатре «Жовтень». На 18:30 запланирован коктейль для гостей, а непосредственно церемония начнется в 19:30. В 20:00 представители СМИ смогут принять участие в пресс-брифинге с участием победителей.

Со списком номинантов на «Киноколо» можно ознакомиться по ссылке, а заполнить аккредитационную форму – здесь.