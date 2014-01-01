Киноклуб «Телекритики» приглашает на показ черной комедии

Фильм является лауреатом премии «Гойя» 2015 года в категории «Лучший иностранный фильм на испанском языке» и премии BAFTA 2016 года в категории «Лучший неанглоязычный фильм». В 2014 году картина была показана в рамках основной конкурсной программы 67-го Каннского кинофестиваля, а также выбрана в качестве аргентинской заявки на премию «Оскар». В январе 2015 года фильм вошел в список номинантов на эту премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Адрес: ул. Большая Житомирская, 40.

Начало: 19:30

Цена билета: 50 грн.

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