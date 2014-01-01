Киноклуб «Телекритики» приглашает на показ черной комедии

Киноклуб портала «Телекритика» и кинотеатр «Лира» приглашают на традиционные показы «Артхаус по четвергам». На этой неделе мы предлагаем вам посмотреть аргентино-испанский фильм «Дикие истории». Эта черная комедия, снятая режиссёром Дамианом Шифроном в 2014 году, рассказывает шесть историй мести – где-то шокирующих, в чем-то циничных, но всегда очень и очень смешных.
Фильм является лауреатом премии «Гойя» 2015 года в категории «Лучший иностранный фильм на испанском языке» и премии BAFTA 2016 года в категории «Лучший неанглоязычный фильм». В 2014 году картина была показана в рамках основной конкурсной программы 67-го Каннского кинофестиваля, а также выбрана в качестве аргентинской заявки на премию «Оскар». В январе 2015 года фильм вошел в список номинантов на эту премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Адрес: ул. Большая Житомирская, 40.
Начало: 19:30
Цена билета: 50 грн.