«Киллджои» и «Вайнона Эрп»: настраиваемся на продолжение популярных фантастических сериалов

20 июля ознаменуется богатым уловом для любителей телефантастики и ужасов: на экран выйдут новые сезоны двух знаковых шоу от Syfy и Space.
На канадском телеканале Space начнется четвертый и предпоследний сезон космооперы «Киллджои» (они же «Кайфоломы»). У этого сериала об отчаянных охотниках за головами довольно скромная фан-база, да и по сравнению с творениями более серьезных конкурентов (например, «Затерянными в космосе») он выглядит довольно просто – но, как верно заметил критик io9, «необязательно каждому сериалу быть “Настоящим детективом” или “Звездным крейсером Галактика”». На Rotten Tomatoes ностальгическим «Киллджоям» присвоен высокий рейтинг – 80%.
Тем временем на Syfy выйдет третий сезон вестерн-хоррора «Вайнона Эрп». Реальный прапрадед его вымышленной героини не слишком известен в восточном полушарии, зато на родине о его ковбойских похождениях снято множество фильмов, включая именной «Уайетт Эрп» 1994 года, номинировавшийся на Оскар. По одним лишь заголовкам биографии Уайетта в википедии можно написать приличный сценарий боевика; праправнучка решила не отставать от него в героизме и, помимо реальных бандитов, сражается со сверхъестественными.
В новом сезоне нам также представят мать Вайноны (Меган Фоллоус) и двух других женских персонажей – охотницу за головами Кейт в исполнении Шантель Райли и одну из городских заправил по имени Банни Лоблоу в исполнении канадской певицы Дженн Арден.
Кстати, за оригинальной продукцией Syfy тянется дурная слава – уж очень там любят отменять даже успешные шоу, и при вводе в Google строчки «Syfy cancels» («Syfy отменяет») высвечивается автоматическая подсказка «Syfy cancels everything» («Syfy отменяет всё»). «Вайнона» избежала этой судьбы, и не исключено, что нынешний сезон также не станет последним.
Напомним, что главными героями нового сезона «Ходячих мертвецов», премьера которого запланирована на осень 2018 года, также станут женщины.