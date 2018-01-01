«Киллджои» и «Вайнона Эрп»: настраиваемся на продолжение популярных фантастических сериалов

Тем временем на Syfy выйдет третий сезон вестерн-хоррора «Вайнона Эрп». Реальный прапрадед его вымышленной героини не слишком известен в восточном полушарии, зато на родине о его ковбойских похождениях снято множество фильмов, включая именной «Уайетт Эрп» 1994 года, номинировавшийся на Оскар. По одним лишь заголовкам биографии Уайетта в википедии можно написать приличный сценарий боевика; праправнучка решила не отставать от него в героизме и, помимо реальных бандитов, сражается со сверхъестественными.

В новом сезоне нам также представят мать Вайноны (Меган Фоллоус) и двух других женских персонажей – охотницу за головами Кейт в исполнении Шантель Райли и одну из городских заправил по имени Банни Лоблоу в исполнении канадской певицы Дженн Арден.