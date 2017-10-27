Киевская биеннале завершится перформансом художницы ОРЛАН

«Киевский Интернационал – Киевская биеннале 2017» завершится перформансом всемирно известной французской художницы ОРЛАН «Петиция против смерти».
Как сообщает пресс-служба выставки, он состоится 26 ноября в 15:00 в Институте научной, технической и экономической информации («Тарелка», ул. Антоновича, 180, м. «Лыбидская»).
ОРЛАН – одна из ведущих фигур так называемого телесного направления в искусстве, который сама она в своем манифесте 1989 года назвала «плотским искусством» (carnal art).В своей художественной практике как медиум и материал ОРЛАН использует собственное тело. Она создает скульптуру, перформансы, фото, видео, видеоигры и расширенную реальность, используя, в частности, такие техники, как хирургия и биогенетика.В своем творчестве ОРЛАН противостоит естественному детерминизму, социальным и политическим формам доминирования, патриархату, религии, культурной сегрегации и расизму.
На закрытии Киевской биеннале художница представит перформанс «Петиция против смерти», состоящая из двух частей: флешмоба на улице (при участии 30 местных участниц/ков) и выступления в концертном зале «Тарелки».Вход будет свободным.
Напомним, «Киевский Интернационал – Киевская биеннале 2017» – международный форум искусства и знания, который стартовал в Киеве 20 октября. Серия выставок, перформансов, кинопоказов, лекций и дискуссий с участием известных историков, философов, экономистов и деятелей культуры нацелена на рассмотрение политических, социальных, экономических и исторических обстоятельств современной Украины, Европы и мира и является попыткой поиска коллективного ответа на ключевые вопросы современности.
Фото: Пресс-служба форума