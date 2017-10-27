Киевская биеннале завершится перформансом художницы ОРЛАН

«Киевский Интернационал – Киевская биеннале 2017» завершится перформансом всемирно известной французской художницы ОРЛАН «Петиция против смерти».

Как сообщает пресс-служба выставки, он состоится 26 ноября в 15:00 в Институте научной, технической и экономической информации («Тарелка», ул. Антоновича, 180, м. «Лыбидская»).

ОРЛАН – одна из ведущих фигур так называемого телесного направления в искусстве, который сама она в своем манифесте 1989 года назвала «плотским искусством» (carnal art).В своей художественной практике как медиум и материал ОРЛАН использует собственное тело. Она создает скульптуру, перформансы, фото, видео, видеоигры и расширенную реальность, используя, в частности, такие техники, как хирургия и биогенетика.В своем творчестве ОРЛАН противостоит естественному детерминизму, социальным и политическим формам доминирования, патриархату, религии, культурной сегрегации и расизму.