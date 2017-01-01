«Киборгов» посмотрел уже каждый двухсотый украинец

Бокс-офис фильма «Киборги» режиссера Ахтема Сеитаблаева за два уикэнда составил более 15,75 млн грн. А посмотрело его более 212 тыс. зрителей.

Отметим, по данным Госкомстата, численность населения нашей страны по состоянию на 1 октября составляет 42,434 млн человека. Поэтому получается, что ленту уже посмотрел практически каждый двухсотый украинец.

"На втором уикенде у фильма осталось 184 экрана, и это является хорошим показателем того, что кинотеатры поверили в «Киборги» несмотря на выход такого мощного фильма, как «Звездные войны»", – говорит глава Госкино Филипп Ильенко.

По словам продюсера фильма Иванны Дядюры, сумма помощи семьям погибших в боях за донецкий аэропорт в рамках инициативы #ЯНебайдужий составила почти 1,61 млн грн.

Напомним, «Киборги» стартовали в украинском прокате 7 декабря. За первый уикенд лента собрала рекордные для национальных фильмов 8,18 млн грн.