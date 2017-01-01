ТЕЛЕКРИТИКА

«Киборги» поставили очередной рекорд в прокате

Культура

За три уикенда в прокате военная драма «Киборги» Ахтема Сеитаблаева собрала более 19 млн грн. А посмотрели ее более 263 тыс. зрителей.

По словам главы Госкино Филиппа Ильенко, такие результаты являются рекордными среди национальных фильмов.

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Напомним, «Киборги» стартовали в украинском прокате 7 декабря. За первый уикенд лента  собрала  рекордные для национальных фильмов 8,18 млн грн. Бокс-офис за два уикенда

 составил  более 15,75 млн грн, а посмотрело его более 212 тыс. зрителей.

Фото: Facebook Ахтема Сеитаблаева

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