«Киборги» поставили очередной рекорд в прокате

Напомним, «Киборги» стартовали в украинском прокате 7 декабря. За первый уикенд лента собрала рекордные для национальных фильмов 8,18 млн грн. Бокс-офис за два уикенда

более 15,75 млн грн, а посмотрело его более 212 тыс. зрителей.

Фото: Facebook Ахтема Сеитаблаева