ТЕЛЕКРИТИКА

«Киборги» побили рекорд украинских фильмов по бокс-офису за первый уикенд

Культура

Военная драма «Киборги» Ахтема Сеитаблаева, вышедшая в прокат 7 декабря, установила новый рекорд для национальных фильмов в украинском прокате по кассовым сборам в первый уикенд.

По словам главы Госкино Филиппа Ильенко, бокс-офис ленты составил почти 8,187 млн грн.

_

_

А посмотрели ее более 106 тыс. зрителей.

_

_

Отметим, также хорошо стартовавшие в прокате комедия «Dzidzio Контрабас» и фэнтези «Сторожевая застава» за первый уикенд заработали 7,65 млн грн и 8,185 млн грн соответственно.

Напомним, фильм «Киборги» посвящен украинским военным, оборонявшим Донецкий аэропорт. Поэтому его команда пообещала передать часть заработанного в прокате семьям погибших за аэропорт.

Лента является одним из победителей Восьмого питчинга Госкино. Сумма госфинансирования составила около 24 млн грн, а общая стоимость производства – около 48 млн грн.

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Культура

5 сериальных вестернов

Культура

New York Times снял серию мини-ужасов с голливудскими актерами

Популярное на Телекритике



Дуся

Девушка-зомби из Ирана всех обманула

Образование

Как пиарщикам правильно выстроить работу с журналистами

Культура

5 сериальных вестернов

Культура

New York Times снял серию мини-ужасов с голливудскими актерами