«Киборги» побили рекорд украинских фильмов по бокс-офису за первый уикенд

Военная драма «Киборги» Ахтема Сеитаблаева, вышедшая в прокат 7 декабря, установила новый рекорд для национальных фильмов в украинском прокате по кассовым сборам в первый уикенд.
По словам главы Госкино Филиппа Ильенко, бокс-офис ленты составил почти 8,187 млн грн.
Отметим, также хорошо стартовавшие в прокате комедия «Dzidzio Контрабас» и фэнтези «Сторожевая застава» за первый уикенд заработали 7,65 млн грн и 8,185 млн грн соответственно.
Напомним, фильм «Киборги» посвящен украинским военным, оборонявшим Донецкий аэропорт. Поэтому его команда пообещала передать часть заработанного в прокате семьям погибших за аэропорт.
Лента является одним из победителей Восьмого питчинга Госкино. Сумма госфинансирования составила около 24 млн грн, а общая стоимость производства – около 48 млн грн.