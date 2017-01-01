Кейт Бланшетт стала председателем жюри Каннского кинофестиваля

Для актрисы это первый опыт в подобном мероприятии, но вполне заслуженный.
Прекрасная Галадриэль станет председателем жюри 71-го Международного Каннского кинофестиваля. Эта должность перешла к ней от испанского режиссера Педро Альмодовара, который занимал этот трон в прошлом году. Президент Каннского фестиваля Пьер Лескуре сообщил, что он «рад приветствовать такого редкого и уникального артиста, чей талант и убеждения обогащают и экраны, и театральную сцену».
Также господин Лескуре поделился своим предвкушением новой роли Кейт Бланшетт: «Беседы, которые мы ведем с осени, свидетельствуют о том, что она будет преданным идее председателем, страстным и великодушным зрителем».
Кейт Бланшетт – выдающаяся актриса, обладательница двух премий «Оскар» (за фильмы «Авиатор» и «Жасмин»), трех премий «Золотой глобус» («Жасмин», «Елизавета», «Меня там нет»), звезда таких фильмов, как «Властелин колец», «Вавилон», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и «Талантливый мистер Рипли». Оценить кинематографические вкусы и пристрастия актрисы можно будет с 8 по 20 мая 2018 года – именно в этот период пройдет 71-й Каннский кинофестиваль.