Кассовые сборы украинских фильмов стремительно растут

По состоянию на середину ноября кассовые сборы фильмов украинского производства в самой крупной сети кинотеатров Multiplex составили 3,9%. Об этом в своем Facebook сообщил глава набсовета компании «Мультиплекс-Холдинг» Антон Пугач.

По его словам, в расписание сети кинотеатров попали 12 фильмов, на которые было продано 326 тыс. билетов. В прошлом году было девять фильмов, а доля составляла 1,9%.