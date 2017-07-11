ТЕЛЕКРИТИКА

Кассовые сборы украинских фильмов стремительно растут

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По состоянию на середину ноября кассовые сборы фильмов украинского производства в самой крупной сети кинотеатров Multiplex составили 3,9%. Об этом в своем Facebook сообщил глава набсовета компании «Мультиплекс-Холдинг» Антон Пугач.

По его словам, в расписание сети кинотеатров попали 12 фильмов, на которые было продано 326 тыс. билетов. В прошлом году было девять фильмов, а доля составляла 1,9%.

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"Но об этом все равно лучше говорить в январе, по итогам года. Можно с уверенностью сказать, что доля сборов фильмов украинского производства по стране будет не более той, что в нашей сети, а общее количество билетов, по итогам года, будет в пределах 1 млн штук", – добавил Пугач.

Напомним, в 2017 году в прокат выйдет как минимум 35 фильмов, среди них как игровые, так и документальные.

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