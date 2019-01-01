ТЕЛЕКРИТИКА

Карпатско-голливудский экшн «Захар Беркут» выйдет на экраны через год

Культура

На самом деле, через год с небольшим: премьера исторического боевика состоится 10 октября 2019 года.


Об этом стало известно во время открытия панельной дискуссии «Украинское кино в прокате. Стратегия win-win», состоявшейся в рамках 8-го форума KYIV MEDIA WEEK. Продюсер проекта Егор Олесов сообщил, что генеральным медиапартнером фильма станет телеканал «Украина». Картину, снятую по мотивам повести Ивана Франко, выпустит в прокат компания Ukrainian Film Distribution. После широкого кинотеатрального проката телевизионная премьера фильма состоится в эфире телеканала «Украина».

«Мы имеем все основания считать, что фильм «Захар Беркут» станет знаковым событием для украинского кино и будет одним из лидеров кассовых сборов национального кинопроката», - заявил директор UFD Андрей Дяченко. Что ж, ловим на слове и напоминаем, что общий бюджет фильма составил 75 млн грн, из которых 30 млн предоставило Госкино.

Дуся

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Напомним также, что вместе с Ахтемом Сеитаблаевым в качестве сорежиссера над фильмом работает Джон Винн. В числе зарубежных звезд, которых мы увидим в «Захаре Беркуте» - Роберт Патрик («Терминатор 2: Судный день», «Крепкий орешек 2», «Последний киногерой», «Ангелы Чарли 2 »), Томми Флэнаган («Храброе сердце», «Гладиатор», «Город грехов»), Поппи Дрейтон («Аббатство Даунтон», «Русалочка»), Алекс МакНиколл («5-волна», «Аксель»), Элисон Дуди («Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Вид на убийство») и другие.

Ранее также сообщалось, что в сети появился новый трейлер комедии «Шляхетні волоцюги».

Фото: film.ua

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