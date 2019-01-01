Карпатско-голливудский экшн «Захар Беркут» выйдет на экраны через год

Об этом стало известно во время открытия панельной дискуссии «Украинское кино в прокате. Стратегия win-win», состоявшейся в рамках 8-го форума KYIV MEDIA WEEK. Продюсер проекта Егор Олесов сообщил, что генеральным медиапартнером фильма станет телеканал «Украина». Картину, снятую по мотивам повести Ивана Франко, выпустит в прокат компания Ukrainian Film Distribution. После широкого кинотеатрального проката телевизионная премьера фильма состоится в эфире телеканала «Украина».

«Мы имеем все основания считать, что фильм «Захар Беркут» станет знаковым событием для украинского кино и будет одним из лидеров кассовых сборов национального кинопроката», - заявил директор UFD Андрей Дяченко. Что ж, ловим на слове и напоминаем, что общий бюджет фильма составил 75 млн грн, из которых 30 млн предоставило Госкино.