Дневники Астрид Линдгрен: Карлсон, который живет на шифре

Записи военного времени того периода представляют собой если не литературный памятник, то записки санитарки у постели задыхающейся Европы. В противоречиях режимов и драматичном кровавом противостоянии специальная оптика Линдгрен позволяет рассмотреть крупицы ежедневных человеческих несчастий и бед. В середине ХХ века мир мог превратиться в пустыню из таких песчинок, под которой скрылась бы наша цивилизация.

Не претендуя на источник по истории Второй мировой, дневник представляет собой локальный взгляд на вторую глобальную мясорубку. И шведские бытовые подробности одновременно создают и второй план повествования, и диссонируют с «героическим шумом» потока времени. Ежедневное проживание войны, прозаические подробности повседневности и работа на шведскую службу безопасности – вроде бы этим наполнены годы жизни Астрид Линдгрен в этот период. Дневник включает в себя газетные вырезки того времени, которые также переведены и опубликованы издательством Laurus. Это те сообщения, которые составили параллельную реальность дневника, сформированную писательницей. Важно и то, что Линдгрен, работая на шведскую спецслужбу, получала доступ к актуальной и, по возможности, проверенной информации. Соответственно, канва этого параллельного повествования подкреплена как исторической значимостью описываемых событий, так и их относительной достоверностью.

Работа, которую выполняла писательница для службы безопасности, заключалась в перлюстрации частной корреспонденции, что похоже на работу модератора в социальных сетях. И самые жуткие подробности войны и террора все чаще подкреплялись официальными сообщениями о них, становясь историческими фактами. Окруженная стеной этих фактов бесчеловечности, Астрид Линдгрен превращается из обывателя в свидетеля жестокого века и его стенографистку. Пласт информации, насытившей дневник, огромен именно из-за сочувственного, "человеческого, слишком человеческого" отношения к современности.