Дневники Астрид Линдгрен: Карлсон, который живет на шифре

Впервые на украинском языке издана книга Астрид Линдгрен «Дневники военного времени. 1939–1945». И это не чтение под теплым пледом в выходные. Этот текст неспокойный.
Записи военного времени того периода представляют собой если не литературный памятник, то записки санитарки у постели задыхающейся Европы. В противоречиях режимов и драматичном кровавом противостоянии специальная оптика Линдгрен позволяет рассмотреть крупицы ежедневных человеческих несчастий и бед. В середине ХХ века мир мог превратиться в пустыню из таких песчинок, под которой скрылась бы наша цивилизация.
Не претендуя на источник по истории Второй мировой, дневник представляет собой локальный взгляд на вторую глобальную мясорубку. И шведские бытовые подробности одновременно создают и второй план повествования, и диссонируют с «героическим шумом» потока времени. Ежедневное проживание войны, прозаические подробности повседневности и работа на шведскую службу безопасности – вроде бы этим наполнены годы жизни Астрид Линдгрен в этот период. Дневник включает в себя газетные вырезки того времени, которые также переведены и опубликованы издательством Laurus. Это те сообщения, которые составили параллельную реальность дневника, сформированную писательницей. Важно и то, что Линдгрен, работая на шведскую спецслужбу, получала доступ к актуальной и, по возможности, проверенной информации. Соответственно, канва этого параллельного повествования подкреплена как исторической значимостью описываемых событий, так и их относительной достоверностью.
Работа, которую выполняла писательница для службы безопасности, заключалась в перлюстрации частной корреспонденции, что похоже на работу модератора в социальных сетях. И самые жуткие подробности войны и террора все чаще подкреплялись официальными сообщениями о них, становясь историческими фактами. Окруженная стеной этих фактов бесчеловечности, Астрид Линдгрен превращается из обывателя в свидетеля жестокого века и его стенографистку. Пласт информации, насытившей дневник, огромен именно из-за сочувственного, "человеческого, слишком человеческого" отношения к современности.
Реалии того времени удивительно универсальны для любого военного конфликта. Созвучность деталей с войной на Донбассе порой и вовсе заставляет горько улыбнуться. Тут и мобилизация тыла для нужд военных (шведы собирают одежду, белье и консервы для помощи финской армии в 1939 году), слухи о распятых пленных советскими солдатами («распятый мальчик» из Славянска), угроза «орды с востока». В это же время Линдгрен пишет: "Лучше я буду всю оставшуюся жизнь кричать «Хайль Гитлер!», чем иметь здесь, в Швеции, русских. Ничего более отвратительного я не могу себе и представить". Жители нейтральной Швеции могли себе позволить рассуждать подобным образом, в отличие от советского народа, которому, впрочем, тоже досталось сочувствия в связи с блокадой Ленинграда. Претензии к писательнице в связи с этими записями, с одной стороны, обеспечили популярность дневникам, с другой – не всегда обоснованы, ведь дневнику автор доверяла исключительно свои мысли. Строго говоря, в них уже тогда отображен взгляд на Вторую мировую как на схватку двух тоталитарных режимов.
"Полкарты прикарманила, астральная душа! Встарь – сказками туманила, днесь – танками пошла", – пишет германофилка Марина Цветаева в начале войны. Требовать исторического анализа и сдержанности от людей во время потрясений как минимум нелогично, если не аморально. Именно поэтому обвинения Астрид Линдгрен в симпатиях к Гитлеру абсурдны и, скорее, являются признаком противостояния сегодняшнего.
Кроме того, из этого дневника становится ясно, что миром начинают править не только пушки и самолеты, но и средства массовой информации. Не случайно параллельная летопись шведской жизни подкреплена вырезками из газет и пересказом сообщений по радио. Уже тогда люди были прикованы к радиоточкам и свежей прессе, глотали любую информацию и дезинформацию о войне и ее жертвах.
Это личная война каждого читателя, а понять силу тиражируемых мнений предстоит следующим поколениям. В этом простота лекальной формы этого дневника – его с легкостью можно приложить к любому месту на карте мира, где люди истребляют друг друга безумия ради.