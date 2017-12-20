«Каратель» Джон Бернтал обещал «надрать зад» Оливеру Стоуну

Исполнитель роли Фрэнка Касла, более известного как Каратель, в реальной жизни мог стать не менее опасным человеком, чем его персонаж. Джон Бернтал не скрывает, что в 2009 году чуть было не убил человека, а еще раньше имел проблемы с законом из-за выпивки и драк. Однако в новом материале Esquire он раскрывает более – и менее – брутальные стороны своего характера, рассказывая о том, как держал в страхе голливудских режиссеров и боялся… сверчков.
«Всю жизнь я боялся сверчков, – рассказал Бернтал журналисту. – Однажды я угодил в тюремную камеру, и что же я вижу – со мной там два сверчка!» Актер рассказывает, что не мог перевести дыхание, пока какой-то пожилой сокамерник не уничтожил насекомых. Но ни один голливудский титан такого страха актеру внушить не способен.
В 2006 году Бернтал получил роль полицейского в фильме Оливера Стоуна «Башни-близнецы». Режиссер не был впечатлен игрой малоизвестного театрального актера (до роли Шэйна Уолша в «Ходячих мертвецах» оставалось еще несколько лет) и в сердцах накричал на весь актерский состав «Башен». «Вы все чертовы пустышки! – орал Стоун. – А ты – хуже всех», – добавил он, ткнув пальцем в лицо Бернталу.
Бернтал говорит, что убрал руку режиссера и обратился к нему со всей серьезностью. «Позволь-ка мне тебе кое-что пояснить, мужик. Может ты и сам Оливер Стоун, но я надеру тебе задницу прямо посреди площадки. Надеру ее у всех на виду. Ты меня понял?» Актер вспоминает, что после этого к нему подошел Николас Кейдж и сказал: «Ничего себе. Тут и так были проблемы, а ты еще добавил». Бернтал признается, что позже понял: режиссер нарочно хотел вывести его из себя.
«Он пытался вытащить меня из зоны комфорта, а я был молодым и глупым». Бернтал добавляет, что позже они со Стоуном даже подружились.
Напомним, 13 декабря 2017 года Netflix продлил на второй сезон сериал «Каратель» с Джоном Бернталом в главной роли.