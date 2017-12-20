«Каратель» Джон Бернтал обещал «надрать зад» Оливеру Стоуну

Бернтал говорит, что убрал руку режиссера и обратился к нему со всей серьезностью. «Позволь-ка мне тебе кое-что пояснить, мужик. Может ты и сам Оливер Стоун, но я надеру тебе задницу прямо посреди площадки. Надеру ее у всех на виду. Ты меня понял?» Актер вспоминает, что после этого к нему подошел Николас Кейдж и сказал: «Ничего себе. Тут и так были проблемы, а ты еще добавил». Бернтал признается, что позже понял: режиссер нарочно хотел вывести его из себя.

«Он пытался вытащить меня из зоны комфорта, а я был молодым и глупым». Бернтал добавляет, что позже они со Стоуном даже подружились.

Напомним, 13 декабря 2017 года Netflix продлил на второй сезон сериал «Каратель» с Джоном Бернталом в главной роли.