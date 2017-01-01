Каннский кинофестиваль ужесточит правила из-за Netflix

Каннский кинофестиваль объявил об ужесточении правил для кинопроектов, желающих попасть в его конкурсную программу, сообщает БК.

Так, начиная со следующего года, в борьбу за главные призы фестиваля смогут вступать лишь те фильмы, которые собираются выходить в кинотеатральный прокат во Франции.

Это решение направлено прежде всего против фильмов крупных онлайн-видеосервисов вроде Netflix и Amazon, чье заметное присутствие в конкурсных программах 2017 года вызвало волну возмущений у представителей французских кинопрокатчиков, которые воспринимают это как потенциальную потерю прибыли (особенно в том случае, если проекты получат награды).

В этом году фильмы Netflix «Окча» и «История семьи Мейровиц» останутся в конкурсной программе.

Традиционный кинопрокат картин Netflix во Франции невозможен из-за особенностей местного законодательства, идущего вразрез с бизнес-моделью компании. Дело в том, что здесь права на онлайн-продажу картины через периодическую подписку (модель Netflix) не могут открываться раньше, чем через 36 месяцев со дня выпуска фильма в прокат. Таким образом, если бы Netflix решился на кинопрокат своих проектов во Франции, он не смог бы показывать их у себя в онлайн-кинотеатре в ближайшие полтора года. За это время ленты, скорее всего, распространились путем пиратства.

Напомним, в 2017 году кинофестиваль откроется 17 мая, а завершится киносмотр 28 мая. В основной конкурс 70-го Каннского кинофестиваля, победитель которого получит «Золотую пальмовую ветвь», вошло 18 фильмов.