«Какого черта?»: вышел новый тизер второго сезона «Рассказа служанки»

Эта феминистическая антиутопия, снятая по одноименному роману Маргарет Этвуд, рассказывает историю бывшей библиотекарши, ставшей суррогатной матерью для элиты тоталитарного государства Галаады – бывшей Америки, в которой захватили власть религиозные фундаменталисты.

Первый сезон сериала получил «Эмми» и «Золотой глобус» как лучшая телевизионная драма.

Премьера второго сезона «Рассказа служанки» состоится 25 апреля.

Фото: YouTube



