«Какого черта?»: вышел новый тизер второго сезона «Рассказа служанки»

«Мы все в аду. Но мы все еще в ярости», – гласит анонс нового трейлера.
В ролике главная героиня сериала Фредова перечисляет основные обязанности служанки, завершая свою реплику словами «Серьезно? Какого черта?».
Эта феминистическая антиутопия, снятая по одноименному роману Маргарет Этвуд, рассказывает историю бывшей библиотекарши, ставшей суррогатной матерью для элиты тоталитарного государства Галаады – бывшей Америки, в которой захватили власть религиозные фундаменталисты.
Первый сезон сериала получил «Эмми» и «Золотой глобус» как лучшая телевизионная драма.
Премьера второго сезона «Рассказа служанки» состоится 25 апреля.
Фото: YouTube