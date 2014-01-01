Кто получит «Оскар» в этом году

«Ла-ла Лэнд», «Лунный свет» или «Ограды»? Правильный ответ: в этом году «Оскар» получают не фильмы, а политические и экономические факторы.
Казалось бы, более 70 лет прошло с тех пор, как Хэтти Макдэниел – первую чернокожую актрису, получившую премию за роль второго плана в «Унесенных ветром», не пустили на церемонию награждения, куда вход был позволен только белым, а черно-белые страсти все продолжают бурлить. Терпение афроамериканских кинематографистов оборвалось накануне прошлогодней церемонии, когда выяснилось, что в номинантах все актеры – белые. Что не удивительно: по данным Los Angeles Times, более 90% членов киноакадемии с правом голоса являются бледнолицыми.
Как результат, в этом году в шорт-листах вполне ожидаемо наблюдается перекос в сторону афроамериканских кинематографистов и фильмов о проблемах чернокожего населения США.
Среди картин-номинантов – «Лунный свет», «Скрытые фигуры» и «Ограды», Барри Дженкинс номинируется на лучшую режиссерскую работу с «Лунным светом», Дензел Вашингтон и Рут Негга – за лучшие роли. («Ограды» и «Лавинг» соответственно.) Форменная революция наблюдается и в остальных номинациях: Брэдфорд Янг – второй в истории чернокожий оператор-номинант, впервые в шорт-листе чернокожая женщина-монтажер Джои МакМиллон и кинодокументалистка Ава Дюверней.
По забавному стечению обстоятельств все эти фильмы запустились в производство задолго до того, как режиссер Спайк Ли объявил год назад бойкот белому «Оскару». Но никаких сомнений в том, что на церемонии награждения всем черным номинантам достанется по полной программе.
Но главная интрига – какой фильм будет признан лучшим, все же сохранится. Больше всего номинаций у сугубо белого, несмотря на черный джаз и второплановую роль Джона Ледженда, мюзикла «Ла-ла Лэнд». (Почти вдвое больше, чем у главного афроамериканского претендента, драмы «Лунный свет»: 14 против восьми.)
Если обратиться к прогнозам букмекеров, принимающих ставки на победителей оскаровской гонки, то они уверены в победе «Ла-ла Лэнда». «Лунный свет» только на втором месте, а на третьем – «Манчестер у моря», тоже социальная драма, только о проблемах белых американцев, которым живется не менее грустно, чем чернокожим согражданам.
Надо сказать, что прогнозы букмекеров довольно точно сбываются: за последние годы они ошибались всего пару раз. Так, в 2014 году лучшим актером стал Мэттью Макконахи, а не Чевитал Эджиофор, которому букмекеры прочили статуэтку. (Макконахи был кандидатом номер два.)
Конечно же, «Лунный свет», драма взросления и становления чернокожего гея из бедных кварталов – типичный претендент на лучший фильм, где либеральный и правозащитный пафос намного более важный критерий, чем все остальные достоинства. (Напомним, что прошлогодний победитель, драма Тома Маккарти «В центре внимания», рассказывал о священниках-педофилах.) Но есть мнение, что социологические причины могут перевесить политические.
По мнению экспертов, триумф «Ла-ла Лэнда» в четырнадцати номинациях – результат шока, который испытал Голливуд после избрания Трампа. Мол, победа мюзикла отражает желание кинообщественности максимально отрешиться от проблем насущных, и, если посмотреть списки лауреатов за прошлые годы, это похоже на правду. В 1929 году, когда разразилась Великая депрессия, статуэтку за лучший фильм получил мюзикл «Бродвейская мелодия», а в тот год, когда Америка влезла во Вьетнамскую войну, еще один мюзикл – «Моя прекрасная леди» с Одри Хепберн, получает главный «Оскар»-1965. Совпадение?
В целом, фактор Трампа может оказаться очень весомым в решениях, которые предстоит принять киноакадемикам 26 февраля. Вспомним ситуацию, которая развернулась вокруг иранского режиссера Асгара Фархади, чей новый фильм «Коммивояжер» номинируется как лучший фильм на иностранном языке.
Прославленный постановщик, в чьем активе множество престижных кинопремий, включая «Золотой глобус» и номинацию на «Золотого медведя», пять лет назад уже получал оскаровскую статуэтку за фильм «Развод Надера и Симин», причем вполне заслуженно – равных среди номинантов ему не было. Но на 89-ю церемонию Фархади, его оператору Оссейну Джафарьяну и актрисе Таране Алидости, которые также планировал присутствовать на вручении статуэток, путь заказан – как гражданам Ирана. Напомним, что новоизбранный 45-й президент США первым делом ужесточил миграционную политику, в рамках которой заморозил выдачу виз гражданам ряда мусульманских стран, включая Иран.
Естественно, что оскорбленный режиссер решил не приезжать на церемонию вручения наград Американской киноакадемии, присовокупив, что не поедет в США даже в том случае, если для него сделают исключение. К режиссеру присоединилась исполнительница главной роли в «Коммивояжере» Таране Алидости, которая назвала запрет Трампа на визы для иранцев расизмом. Следите за руками: прозвучало волшебное слово.
Таким образом, у фильма Марен Аде «Тони Эрдманн», которому прочат победу и критики, и букмекеры, появился серьезный конкурент. «Коммивояжер» – сильный и достойный фильм, не уступающий по своим художественным достоинствам «Тони Эрдманну», но у него есть все шансы получить статуэтку именно по политическим мотивам. Это не преувеличение. Журналисты уже указывали на тот факт, что Мэрил Стрип попала в шорт-лист номинантов на лучшую женскую роль не столько за свою работу в фильме «Флоренс Фостер Дженкинс», сколько за пламенную антитрамповскую речь на церемонии «Золотого глобуса».
Скажем прямо: если Мэрил Стрип обойдет по политическим мотивам Изабель Юппер (актриса сыграла в фильме «Она» одну из лучших своих ролей за последние годы) или Рут Негга – из соображений политкорректности, будет обидно.
В этом году вступили в действие новые, намного более демократичные правила членства в киноакадемии. Когда СМИ освещали оскаровскую реформу, в первую очередь делали акцент на том, что теперь в составе комитетов будет больше женщин и представителей национальных меньшинств. Но главное новшество в другом: киноакадемия заметно омолодится и, как ни странно это звучит, в ее рядах станет больше действующих профессионалов.
Дело в том, что сейчас ее структура напоминает ЦК КПСС времен Леонида Ильича Брежнева: членство – пожизненное, так что новичок буквально до последнего времени мог стать киноакадемиком не раньше, чем предыдущего вынесут ногами вперед. Само собой, при такой системе молодым там не место: средний возраст киноакадемика составляет 62 года. (Для сравнения, режиссеру «Ла-ла Лэнда» Дэмьену Шазеллу – 32.)
LA Times приводила еще более интригующие данные, по которым до трети действующих киноакадемиков не работали в кинопроизводстве последние десять лет, 9% – более десяти лет, а 64% киноакадемиков никогда не были ни лауреатами, ни даже номинантами на «Оскар». Дальше – больше. Согласно анонимному опросу, который проводил в прошлом году The Hollywood Reporter, большинство членов жюри «Оскара» смотрит далеко не все номинированные фильмы, а некоторые голосуют за фильмы, которых не видели. Складывается, мягко говоря, неприглядная картина.
Но теперь мандат будет выдаваться раз в десять лет, причем если киноакадемик за это время ни разу не работал в кинопроизводстве, на следующий срок членство продлеваться не будет. (Пожизненные мандаты оставят только для оскаровских лауреатов.) Новые правила будут применяться и к действующим киноакадемикам, с учетом их прежних заслуг, так что как минимум 14% старой гвардии, которая имеет статуэтки, останется при своих мандатах.
Но не стоит ожидать, что в этом году подход к оценке фильмов кардинально изменится – реформа киноакадемии закончится не ранее 2020 года, так что пока победителей будут выбирать все те же белые мужчины пенсионного возраста, давным-давно не бывавшие на съемочной площадке. И напоследок –
Лучший фильм – «Ла-ла Лэнд»
Лучшая режиссерская работа – Барри Дженкинс, «Лунный свет»
Лучший актер – Дензел Вашингтон, «Ограды»
Лучшая актриса – Изабель Юппер, «Она»
Лучший актер второго плана – Махершалла Али, «Лунный свет»
Лучшая актриса второго плана – Октавия Спенсер, «Скрытые фигуры»
Лучший оригинальный сценарий – Кеннет Лонерган, «Манчестер у моря»
Лучший адаптированный сценарий – Эрик Хайссерер, «Прибытие»
Лучший фильм на иностранном языке – «Коммивояжер»