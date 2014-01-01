Кто получит «Оскар» в этом году

Казалось бы, более 70 лет прошло с тех пор, как Хэтти Макдэниел – первую чернокожую актрису, получившую премию за роль второго плана в «Унесенных ветром», не пустили на церемонию награждения, куда вход был позволен только белым, а черно-белые страсти все продолжают бурлить. Терпение афроамериканских кинематографистов оборвалось накануне прошлогодней церемонии, когда выяснилось, что в номинантах все актеры – белые. Что не удивительно: по данным Los Angeles Times, более 90% членов киноакадемии с правом голоса являются бледнолицыми.

Как результат, в этом году в шорт-листах вполне ожидаемо наблюдается перекос в сторону афроамериканских кинематографистов и фильмов о проблемах чернокожего населения США.