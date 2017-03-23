Какие культовые комиксы выйдут в этом году на украинском

Издательство «Родной язык», которое обладает эксклюзивными правами на издание комиксов DC на украинском языке, обещает в наступившем году ежемесячно выпускать новую книжку графических романов. Об этом рассказала в интервью «Громадському радио» Мария Шагури, куратор проекта перевода комиксов DC на украинский язык и соучредитель фестиваля популярной культуры в Украине Kyiv Comic Con.
«Пока мы согласовывали список наименований на следующий год с американцами, мне фанаты писали чуть ли не каждый день кучу вопросов – и в приват, и во все возможные соцсети, и на сайт. "Когда? Когда? Когда вы уже наконец-то опубликуете этот список?"», – поделилась Мария Шагури.
Теперь мы знаем, что в этом году выйдут на украинском такие знаменитые графические романы, как «Хранители» Алана Мура, «Возвращение темного рыцаря» Фрэнка Миллера, «Бэтмен. Длинный Хэллоуин» Джефа Лоэба и «Джокер» Брайана Азарелло. Но главным сюрпризом стала новость об издании на украинском языке графического романа Гарта Энниса «Проповедник».
По словам Марии Шагури, для этого комикса специально искали переводчика, который справится с конкретной специфической лексикой, часто ненормативной. Это первый именитый переводчик, который будет работать в проекте, но его имя пока не раскрывают.
Напомним, что в прошлом году в издательстве «Рідна мова» вышли такие знаменитые графические романы, как «Лига справедливости», «Отряд самоубийц» и первый том легендарного «Песочного человека» Нила Геймана.