Какие культовые комиксы выйдут в этом году на украинском

«Пока мы согласовывали список наименований на следующий год с американцами, мне фанаты писали чуть ли не каждый день кучу вопросов – и в приват, и во все возможные соцсети, и на сайт. "Когда? Когда? Когда вы уже наконец-то опубликуете этот список?"», – поделилась Мария Шагури.

Теперь мы знаем, что в этом году выйдут на украинском такие знаменитые графические романы, как «Хранители» Алана Мура, «Возвращение темного рыцаря» Фрэнка Миллера, «Бэтмен. Длинный Хэллоуин» Джефа Лоэба и «Джокер» Брайана Азарелло. Но главным сюрпризом стала новость об издании на украинском языке графического романа Гарта Энниса «Проповедник».