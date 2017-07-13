Какие фильмы понравились украинским режиссерам на Одесском фестивале

В минувшие выходные завершился очередной, восьмой по счету Одесский международный кинофестиваль – главный кинофорум страны.
Фильм-участник национальной и международной программ – «Уровень черного»
Награды: диплом FIPRESCI
Больше всего из того, что я успел посмотреть на фестивале, мне понравился каталонский фильм Карлы Симон «Лето 1993» – о маленькой девочке, которая потеряла родителей и теперь должна прижиться в новой семье. (Признан лучшим иностранным фильмом фестиваля. – ТК) Совершенно фантастическая работа режиссера с детьми, а это очень непросто: все, кто снимал детей, – знают. Пожалуй, фильм «Лето 1993» стал для меня самым ярким впечатлением на фестивале.
Фильм-участник национальной конкурсной программы – «Припутни»
Награды: специальная награда жюри
В первую очередь мне запомнился фильм Аки Каурисмяки «По ту сторону надежды». Из внеконкурсных – «Аритмия» Бориса Хлебникова и «Кроткая» Сергея Лозницы. Еще новый триллер Франсуа Озона, к сожалению, забыл название («Двойной любовник». – ТК). Да, Озон как режиссер мне не близок по своему мироощущению, как близки Хлебников и Каурисмяки, но его фильм меня просто поразил своей психологической и телесной откровенностью, и как он сделан в плане темпоритма и монтажа. Идеальная визуальная эстетика, опять же. Даже слишком красивая.
Фильм-участник программы «Гала-премьеры» – «Ржака»
Награды: нет
Фильмы, которые мне больше всего понравились, – это фильмы моих украинских коллег: «Уровень черного» Валентина Васяновича, «Припутни» Аркадия Непиталюка и «Стремглав» Марины Степанской. Фильмы называю в порядке увиденного. «Уровень черного» смотрю вот уже второй раз, кстати говоря. Все три фильма – свидетельство высокого профессионального и художественного уровня украинских кинематографистов. Но самое главное, что все три разного жанра. И два из них – дебюты. Это замечательно! Мы приехали на фестиваль только на премьерный показ «Ржаки» на три неполных дня, поэтому успел посмотреть только эти три фильма.
Фильм-участник национальной конкурсной программы – «Стремглав»
Награды: отсутствие наград «Стремглав» стало главным разочарованием Восьмого ОМКФ
Это был первый на моей памяти фестиваль, на котором мне удалось посмотреть очень мало фильмов. Но зато я посмотрела совершенно прекрасную картину «Моя счастливая семья» (постановщик Нана Эквтимишвили получила «Золотой Дюк» за лучшую режиссерскую работу. – ТК), это какой-то фейерверк актерских работ. Простое и прекрасное грузинское кино, очень близкое мне по мироощущению. Мне понравилось, что это сдержанный фильм, но при этом очень точно описывающий ту часть бытия, которая мне как раз очень близка. Кроме того, очень необычный главный женский характер: обычно экзистенциальные мучения в кино режиссеры вкладывают в мужских персонажей, а здесь – женщина, и это тоже очень здорово.
Фильм-участник национальной конкурсной программы короткого метра – «Выпуск’97»
Награды: приз за лучший украинский короткий метр
Сразу скажу, что не удалось посмотреть все фильмы, которые хотелось увидеть. Начну с самой титулованной картины – «Квадрата» Рубена Эстлунда, получившего Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Это просто невероятно, как Рубен искусно и очень иронично анализирует современную Европу, не скатываясь в социальную драму. Каждая сцена, как грань квадрата, ровная и взвешенная, а в финале создается целостная фигура. Да, я бы хотел создать что-то подобное!