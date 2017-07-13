Какие фильмы понравились украинским режиссерам на Одесском фестивале

Фильм-участник национальной конкурсной программы – «Стремглав»

Награды: отсутствие наград «Стремглав» стало главным разочарованием Восьмого ОМКФ

Это был первый на моей памяти фестиваль, на котором мне удалось посмотреть очень мало фильмов. Но зато я посмотрела совершенно прекрасную картину «Моя счастливая семья» (постановщик Нана Эквтимишвили получила «Золотой Дюк» за лучшую режиссерскую работу. – ТК), это какой-то фейерверк актерских работ. Простое и прекрасное грузинское кино, очень близкое мне по мироощущению. Мне понравилось, что это сдержанный фильм, но при этом очень точно описывающий ту часть бытия, которая мне как раз очень близка. Кроме того, очень необычный главный женский характер: обычно экзистенциальные мучения в кино режиссеры вкладывают в мужских персонажей, а здесь – женщина, и это тоже очень здорово.