Как Ванесса Паради о войне в Украине рассказывает

Съемочная группа – литовская. В главных ролях украинские актеры не задействованы. Но «Иней» – первый кинопроект, который покажет зарубежному зрителю, что на территории Украины идут боевые действия.

Герои не принимают непосредственного участия в боях, но война в фильме присутствует не только на словах: им грозит опасность, они попадают под обстрелы. География съемок это подтверждает: Курахово, Марьинка, Красногоровка. Туда прилетают снаряды, и войной в прямом смысле пахнет в воздухе. Также съемки пройдут в Днепре и Киеве, на территории Польши, Литвы и Франции.