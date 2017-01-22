Как Ванесса Паради о войне в Украине рассказывает

Литовско-франко-польско-украинский фильм «Иней» с бюджетом в $1,4 млн – первый международный кинопроект о военных событиях на востоке Украины. «Телекритика» выясняла у режиссера, продюсеров и членов съемочной группы основные подробности.
Road-movie на фоне российской агрессии
Жанр фильма – road-movie. Литовский парень Рокас едет с волонтерской миссией в Украину. Это не только географическое путешествие – из Литвы через Польшу в Украину, но и путешествие во времени. Автор сценария и режиссер Шарунас Бартас делает отсылки к истории, связывая сегодняшнюю ситуацию в Украине и борьбу за независимость Литвы в 90-е. Красной нитью проходит общая для обоих народов проблема – борьба с российской агрессией. И автор фильма исследует, с каким чувством новое поколение, не заставшее СССР, воспринимает эту проблематику.
Реальная война для западной аудитории
Съемочная группа – литовская. В главных ролях украинские актеры не задействованы. Но «Иней» – первый кинопроект, который покажет зарубежному зрителю, что на территории Украины идут боевые действия.
Герои не принимают непосредственного участия в боях, но война в фильме присутствует не только на словах: им грозит опасность, они попадают под обстрелы. География съемок это подтверждает: Курахово, Марьинка, Красногоровка. Туда прилетают снаряды, и войной в прямом смысле пахнет в воздухе. Также съемки пройдут в Днепре и Киеве, на территории Польши, Литвы и Франции.
Ванесса Паради в роли военного журналиста
Главная звезда проекта – франко-голливудская актриса Ванесса Паради. Она играет журналистку, работающую в зоне боевых действий на востоке Украины.
Как говорят создатели картины, ее не пришлось долго уговаривать: она заинтересовалась и возможностью сотрудничества с Бартасом, и темой. Паради сейчас много времени проводит во Франции, а Бартас там очень популярен и имеет давние контакты с французскими кинематографистами.
Паради работает за символический гонорар, ведь порядок цифр, к которому привыкли голливудские актеры – это общий бюджет фильма в $1,4 млн.
Интересная деталь: Паради не позволяет фотографировать себя во время съемок даже членам съемочной группы. Фото, которые появляются в СМИ, – отобраны и согласованы ею лично.
«Живое» кино и АТОшники-актеры
Если профессиональные украинские актеры к проекту не подключены, непрофессиональные присутствуют на протяжении всего фильма. Шарунас Бартас традиционно снимает «живое кино», вплетая туда документальные кадры, а изменения в сценарий вносит по ходу съемок.
Новые герои появляются случайно: после встречи с интересным характером или услышанной интересной историей. Таким образом появился персонаж Степан. Он – хозяин дома, который арендовали для съемок фильма. И его реальный рассказ о том, как ему живется на прифронтовой полосе, стал эпизодом фильма.
Много персонажей – настоящие украинские армейцы. Они задействованы не только в эпизодах, но и наделены полноценными репликами. Реальные украинские бойцы в фильме стоят на блокпостах, проверяют документы.
В «Инее» также снялись журналисты, работающие в зоне АТО: француз Себастиан Гобер, Девид Cтерн из ВВС, днепровские представители СМИ и пресс-секретарь Министерства обороны Вилен Подгорный.
Многоязычие и международный прокат
Языки фильма – литовский, польский, украинский, английский.
Например, героиня Ванессы Паради говорит по-английски. Актер Анджей Хыра (играл в фильме «Катынь» Анджея Вайды) – на польском.
Премьерные показы (съемочный период планируют закончить в марте, готов фильм ориентировочно будет в мае) запланированы в Литве, Польше, Украине и Франции.
Перед коммерческим прокатом фильм покажут на фестивалях (Шарунас Бартас – «фестивальный режиссер»).
О телепрокате ведутся переговоры с каналами ART и Canal+. При этом отдельной телевизионной версии не будет – и в прокате, и на ТВ будет идти один и тот же фильм.