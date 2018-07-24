Как в «Острых предметах» появилась музыка Led Zeppelin – группы, которая вечно всем отказывает?

В интервью Esquire исполнительный продюсер сериала Жан-Марк Валле рассказал, что музыка определяет характер героев «Острых предметов». Для Камиллы (Эми Адамс) это Led Zeppelin. Когда она оказывается в медучреждении из-за нанесения себе увечий, между ней и ее младшей соседкой по палате рождается дружба: эта девушка и знакомит ее с группой. Суицид подруги меняет жизнь Камиллы, для которой Zeppelin становится своего рода лекарством.

Но, как известно, добиться прав на использование песен Led Zeppelin – едва ли не сложнее, чем провернуть то же самое с треками Abba. «Это кошмар для специалиста по аудиобрендингу, когда режиссер спрашивает их: "Может быть, попробуем Led Zeppelin?"» – говорит Сьюзан Джейкобс, отвечающая за звуковое оформление сериала. «Но мы попытались объяснить важность того, какую роль играет музыка в сюжете и в жизни героини».