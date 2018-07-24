Как в «Острых предметах» появилась музыка Led Zeppelin – группы, которая вечно всем отказывает?

Вы наверняка слышали знаменитую Immigrant Song в трейлере фильма «Тор: Рагнарек», но вряд ли вспомните много других экранных появлений треков Led Zeppelin. Дело в том, что правообладатели ревностно относятся к своему наследию и не позволили даже Ричарду Линклейтеру, чей фильм «Под кайфом и в смятении» (1993) назван в честь песни Dazed and Confused, использовать ее в саундтреке. Но то, что не удалось многим голливудским киностудиям, провернул телеканал HBO со своим хитовым сериалом «Острые предметы».
В интервью Esquire исполнительный продюсер сериала Жан-Марк Валле рассказал, что музыка определяет характер героев «Острых предметов». Для Камиллы (Эми Адамс) это Led Zeppelin. Когда она оказывается в медучреждении из-за нанесения себе увечий, между ней и ее младшей соседкой по палате рождается дружба: эта девушка и знакомит ее с группой. Суицид подруги меняет жизнь Камиллы, для которой Zeppelin становится своего рода лекарством.
Но, как известно, добиться прав на использование песен Led Zeppelin – едва ли не сложнее, чем провернуть то же самое с треками Abba. «Это кошмар для специалиста по аудиобрендингу, когда режиссер спрашивает их: "Может быть, попробуем Led Zeppelin?"» – говорит Сьюзан Джейкобс, отвечающая за звуковое оформление сериала. «Но мы попытались объяснить важность того, какую роль играет музыка в сюжете и в жизни героини».
К огромному удивлению создателей «Острых предметов», «Цеппелины» дали добро на использование в шоу целых четырех треков, которые позволили ставить многократно и даже накладывать друг на друга. «Мне кажется, я грохнулась на пол от этой новости, – говорит Джейкобс. – Это беспрецедентный случай, потому что артисты вообще редко позволяют взять больше одной песни – не говоря уже о многократном использовании».
Напомним, что «Острые предметы» – сериал производства Blumhouse Production, снятый по одноименному бестселлеру Гиллиан Флинн. В нем выписанная из психиатрии героиня Эми Адамс возвращается в город своего детства, чтобы писать репортажи о расследовании убийств двух местных девочек.