Как создавались спецэффекты для сиквела «Бегущего по лезвию»

Студия Rodeo FX, работавшая над визуальными эффектами для фильма «Бегущий по лезвию – 2049» режиссера Дени Вильнева с актерами Райаном Гослингом и Хариссоном Фордом, опубликовала видеоролик, в котором показали работу над фэнтези.

Кадры в ролике демонстрируются в формате «до и после» и позволяют оценить, как сцены картины выглядели на съемочной площадке и после наложения графики. Всего в «Бегущем по лезвию – 2049» использовано 75 визуальных эффектов.