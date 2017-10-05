Как создавались спецэффекты для сиквела «Бегущего по лезвию»

Студия Rodeo FX, работавшая над визуальными эффектами для фильма «Бегущий по лезвию – 2049» режиссера Дени Вильнева с актерами Райаном Гослингом и Хариссоном Фордом, опубликовала видеоролик, в котором показали работу над фэнтези.
Кадры в ролике демонстрируются в формате «до и после» и позволяют оценить, как сцены картины выглядели на съемочной площадке и после наложения графики. Всего в «Бегущем по лезвию – 2049» использовано 75 визуальных эффектов.
"Первый «Бегущий по лезвию», снятый Ридли Скоттом в 1982 году, – безусловная классика жанра научной фантастики, и мы гордимся тем, что поучаствовали в работе над ее продолжением. Картина Дени Вильнева также, вне всяких сомнений, оставит след в истории кино", – говорит основатель Rodeo FX Себастьян Моро.