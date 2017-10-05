ТЕЛЕКРИТИКА

Как создавались спецэффекты для сиквела «Бегущего по лезвию»

Культура

Студия Rodeo FX, работавшая над визуальными эффектами для фильма «Бегущий по лезвию – 2049» режиссера Дени Вильнева с актерами Райаном Гослингом и Хариссоном Фордом, опубликовала видеоролик, в котором показали работу над фэнтези.

Кадры в ролике демонстрируются в формате «до и после» и позволяют оценить, как сцены картины выглядели на съемочной площадке и после наложения графики. Всего в «Бегущем по лезвию – 2049» использовано 75 визуальных эффектов.

Культура

Зачем смотреть сиквел «Бегущего по лезвию»

Несмотря на то что Дени Вильнев использовал много натуры, графики в фильме также оказалось немало. Так, если одни городские кадры команда смогла воссоздать при помощи построенных в студии миниатюр зданий, то другие приходилось реализовывать исключительно графикой. Например, здание, в котором скрывался Рик Декард, оказалось чуть меньше, чем в фильме – создатели добавили глубины.

Blade Runner 2049 - Rodeo FX - VFX Breakdown from Rodeo FX on Vimeo.

"Первый «Бегущий по лезвию», снятый Ридли Скоттом в 1982 году, – безусловная классика жанра научной фантастики, и мы гордимся тем, что поучаствовали в работе над ее продолжением. Картина Дени Вильнева также, вне всяких сомнений, оставит след в истории кино", – говорит основатель Rodeo FX Себастьян Моро.

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Культура

12 главных сериальных премьер-2017

Культура

Киностудия Довженко выпускает фильм, над которым работала семь лет

Популярное на Телекритике



Культура

12 главных сериальных премьер-2017

Культура

Киностудия Довженко выпускает фильм, над которым работала семь лет

Дуся

Украинский телеканал облажался в соцсети

Культура

Как Oxxxymiron «порвал» киевскую публику