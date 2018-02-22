Как избавиться от актера без лишнего шума: пособие для Ридли Скотта

Вчера в украинский прокат вышел фильм Ридли Скотта «Все деньги мира» о похищении наследника империи Гетти. А еще на днях вышел трейлер последнего сезона «Карточного домика». Что у них общего? Ни в фильме, ни в сериале не будет Кевина Спейси – из «Карточного домика» его «попросили» (цена вопроса – $39 млн), а из «Всех денег мира» – вырезали, заменив Кристофером Пламмером (цена вопроса – около $10 млн).
В русскоязычных источниках можно прочитать, что исполнителя главной роли Джейсона Робардса заменили «после нескольких отснятых сцен»; на деле же, когда Робардс заболел дизентерией и врачи строго-настрого запретили ему оставаться на съемках в Перу, 40% сцен уже было отснято. Первое время режиссер Вернер Херцог подумывал взять на его место Джека Николсона, но сыграть роль полубезумного каучукового барона Брайана Фицджеральда по прозвищу Фицкарральдо согласился его давний любимец Клаус Кински.
Наверняка режиссер проклял тот день, когда сделал этот выбор: Кински так потрепал нервы всей съемочной группе, что местные индейцы на полном серьезе предлагали Херцогу убить своенравного актера. Режиссер и сам угрожал ему оружием. Удивительно, что на съемках никто не погиб – ни из-за болезней, ни при пожаре (съемочную площадку подожгли поссорившиеся с режиссером местные жители). И даже 320-тонным кораблем, который индейцы по-бурлацки втаскивали на холм, никого не задавило – если не считать троих человек, травмированных в сценах с речными порогами.
Если однажды Терренс Малик позовет вас на одну из главных ролей в своем новом фильме, то, беря напрокат лимузин, чтобы ехать на премьеру, никогда не зовите с собой друзей. Будет очень стыдно, когда после титров они стеснительно признаются, что не заметили вас в фильме, и придется объяснять им, что тот кусок ноги, мельком показанный в начале, – это все, что осталось от вашей драматической, насыщенной и столь важной для фильма роли.
Как известно, Малик не имеет привычки переснимать фильмы. Он просто набирает актеров «с запасом»: так, в его знаменитой военной драме «Тонкая красная линия» был собран весь маскулинный цвет Голливуда. А при монтаже режиссер принялся играть с ними в морской бой: Микки Рурк, Лукас Хаас, Билл Пуллман – убиты (роль полностью вырезана), Эдриен Броуди – ранен (низведен до второстепенного персонажа), Билли Боб Торнтон – убит (записывал голос рассказчика, который так и не был использован). И это лишь верхушка айсберга.
К слову, один из актеров, который затаил обиду на Малика, – тот самый Кристофер Пламмер, который пришел на смену Спейси в фильме Ридли Скотта – от его роли в фильме «Новый Свет» Малик оставил лишь ошметки. Пламмер и Колин Фаррелл вспоминали, как режиссер прерывал сцены с ними, показывая на небо со словами: «Минутку, тут скопа пролетает. Никто не против, если мы сделаем пару кадров?»
Если Херцога принято называть режиссером-экстремалом, то Кубрик был признанным режиссером-перфекционистом. Съемки в его последнем фильме «С широко закрытыми глазами» стали настоящим испытанием для актеров, а сама лента вошла в Книгу рекордов Гиннесса за «самый продолжительный непрерывный съемочный процесс» – 46 недель без передышки. И если Малик безжалостно вырезал лишнее, залюбовавшись птичками, то Кубрик, напротив, лишь подбрасывал подчиненным работенку: Винесса Шоу провела на площадке два месяца вместо оговоренных двух недель, а другие роли расширялись и переписывались.
Если российскому шансонье не дает покоя третье сентября, то вышеупомянутому американскому режиссеру – третий «Сентябрь». Так вышло, что Вуди Аллен снял фильм дважды, радикально изменив актерский состав: на место Морин О’Салливан пришла Элейн Стритч, а вместо Чарльза Дернинга – Денхолм Эллиотт. Кристофера Уокена выпроводили с площадки еще до конца съемок, признав, что он не годится на роль Питера.
Но если в остальных перечисленных нами случаях замены вроде бы пошли на пользу готовому фильму, целиком переснятый «Сентябрь» не пришелся по душе ни публике, которая принесла ему меньше $500 тыс. в прокате, ни самому режиссеру, который заявил, что хотел бы переделать фильм еще раз. Учитывая, что сейчас Вуди Аллен – почти такая же персона нон грата, как и Кевин Спейси, деньги на ремейк ему вряд ли кто-то даст.
Включите видеоролик. Поздравляем, вы попали в параллельную вселенную, где роль Марти Макфлая в фильме «Назад в будущее» сыграл Эрик Штольц, а не Майкл Джей Фокс. Не исключено, что в этой вселенной фильм практически неизвестен или проходит по ведомству безобидного трэша. По крайней мере, Роберт Земекис и Стивен Спилберг были уверены, что со Штольцем ничего не выйдет: слишком уж он напрягался, чтобы быть похожим на Марти. Спустя шесть недель после начала съемок директор картины Деннис Джонс поставил в своем журнале напротив фамилии Штольца букву F – finished (закончил).
Для многих коллег по площадке это было приятным сюрпризом – Штольца считали довольно задиристым и тяжелым человеком. Но Лиа Томпсон, исполнившая роль Лоррейн, вспоминала о его уходе с сожалением. «У Эрика была такая энергия, – рассказывает она, подчеркивая, что в 80-х молодые актеры все еще хотели походить на Де Ниро и Аль Пачино. – Но он не был комиком, а им (создателям фильма. – Ред.) нужен был комик».
Каким бы хорошим человеком ни был актер, порой приходится признать, что роль ему попросту не дается. И вовсе не обязательно ждать, чтобы он засветился в скандале, прежде чем поставить напротив его фамилии двусмысленную букву F.