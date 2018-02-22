Как избавиться от актера без лишнего шума: пособие для Ридли Скотта

Если однажды Терренс Малик позовет вас на одну из главных ролей в своем новом фильме, то, беря напрокат лимузин, чтобы ехать на премьеру, никогда не зовите с собой друзей. Будет очень стыдно, когда после титров они стеснительно признаются, что не заметили вас в фильме, и придется объяснять им, что тот кусок ноги, мельком показанный в начале, – это все, что осталось от вашей драматической, насыщенной и столь важной для фильма роли.

Как известно, Малик не имеет привычки переснимать фильмы. Он просто набирает актеров «с запасом»: так, в его знаменитой военной драме «Тонкая красная линия» был собран весь маскулинный цвет Голливуда. А при монтаже режиссер принялся играть с ними в морской бой: Микки Рурк, Лукас Хаас, Билл Пуллман – убиты (роль полностью вырезана), Эдриен Броуди – ранен (низведен до второстепенного персонажа), Билли Боб Торнтон – убит (записывал голос рассказчика, который так и не был использован). И это лишь верхушка айсберга.

К слову, один из актеров, который затаил обиду на Малика, – тот самый Кристофер Пламмер, который пришел на смену Спейси в фильме Ридли Скотта – от его роли в фильме «Новый Свет» Малик оставил лишь ошметки. Пламмер и Колин Фаррелл вспоминали, как режиссер прерывал сцены с ними, показывая на небо со словами: «Минутку, тут скопа пролетает. Никто не против, если мы сделаем пару кадров?»