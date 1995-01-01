Как интернет изменил кино

Не удивлюсь, если у некоторых популярных сценаристов дома стоит портрет одного из «отцов» интернета Тима Бернерса Ли, и они зажигают перед этим портретом свечи – ничто так не облегчило работу кинодраматургам, как появление поисковых систем. Теперь не нужно ломать голову над проблемой, как герой получил важную для него информацию, достаточно заглянуть в Google или получить электронное письмо. Обратите внимание на то, как снизился удельный вес детективов в кинопрокате – мгновенный доступ к любой информации делает загадки и тайны лишенными смысла.

Каких-то тридцать лет назад самая идея сетей, которые связывают несколько компьютеров, была для кинематографистов еще в диковинку. Настолько, что становилась сюжетообразующей в приключенческих фильмах – все же компьютерными сетями в восьмидесятых пользовались преимущественно правительственные структуры: военщина и секретные службы.

Например, фильм Джона Бэдема «Военные игры» о хакере-подростке (юный Мэттью Бродрик, «Манчестер-у-моря»), который взломал компьютер Пентагона и едва не развязал мировую войну, сейчас без улыбки смотреть невозможно. И фильм глуповат, и возможности интернета, мягко говоря, еще слабоваты. Но сама идея оказалась настолько свежей, что в 1983 году фильм выдвигался на «Оскар» за лучший сценарий. Через три года, в «Джеке-попрыгунчике» Пенни Маршал с неподражаемой Вупи Голдберг в главной роли, полученное через сеть послание становится поводом для шпионской интриги. Но и сами компьютеры, и компьютерные сети в этих фильмах были пока еще диковинкой, оставаясь на периферии действия.