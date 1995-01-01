Как интернет изменил кино

Четвертого апреля весь просвещённый мир отпраздновал Международный день интернета.
Не удивлюсь, если у некоторых популярных сценаристов дома стоит портрет одного из «отцов» интернета Тима Бернерса Ли, и они зажигают перед этим портретом свечи – ничто так не облегчило работу кинодраматургам, как появление поисковых систем. Теперь не нужно ломать голову над проблемой, как герой получил важную для него информацию, достаточно заглянуть в Google или получить электронное письмо. Обратите внимание на то, как снизился удельный вес детективов в кинопрокате – мгновенный доступ к любой информации делает загадки и тайны лишенными смысла.
Каких-то тридцать лет назад самая идея сетей, которые связывают несколько компьютеров, была для кинематографистов еще в диковинку. Настолько, что становилась сюжетообразующей в приключенческих фильмах – все же компьютерными сетями в восьмидесятых пользовались преимущественно правительственные структуры: военщина и секретные службы.
Например, фильм Джона Бэдема «Военные игры» о хакере-подростке (юный Мэттью Бродрик, «Манчестер-у-моря»), который взломал компьютер Пентагона и едва не развязал мировую войну, сейчас без улыбки смотреть невозможно. И фильм глуповат, и возможности интернета, мягко говоря, еще слабоваты. Но сама идея оказалась настолько свежей, что в 1983 году фильм выдвигался на «Оскар» за лучший сценарий. Через три года, в «Джеке-попрыгунчике» Пенни Маршал с неподражаемой Вупи Голдберг в главной роли, полученное через сеть послание становится поводом для шпионской интриги. Но и сами компьютеры, и компьютерные сети в этих фильмах были пока еще диковинкой, оставаясь на периферии действия.
Сам отец стиля Уильям Гибсон признавался, что был не силен в компьютерных технологиях, так что нет ничего удивительного в том, что его Джонни-Мнемоник перевозит несчастные 80 Гб в собственной голове, когда сейчас такой объем информации можно без проблем перекачать из одного компьютера в другой с помощью облачных технологий.
(Впрочем, что говорить об облачных технологиях, если ни один писатель фантаст не додумался до идеи смартфона?)
И только в 1995 году в триллере «Сеть» с Сандрой Баллок впервые выдвигается идея о том, что электронные базы информации – это удобно не только чиновникам и добропорядочным американцам, но еще и криминальному элементу. Достаточно взломать базу данных, и ты полновластный хозяин судеб сотен других людей.
Впрочем, к концу десятилетия страсти улеглись. Интернет стал такой же неотъемлемой частью быта, как и персональный компьютер. Теперь, войдя в сеть, можно не только нарваться на неприятности, но и встретить любовь, как в фильме Норы Эфрон «Вам письмо» (1998) с Томом Хэнксом и Мэг Райан – одном из первых фильмов о знакомстве по интернету.
В нулевые кинематографисты начинают нагнетать вокруг интернета ощущение тревоги. Один за другим выходят фильмы, в которых чаты, социальные сети и на первый взгляд совершенно безобидные сайты таят в себе смертельную опасность.
Британская «Колыбель кошмаров» Алекса Чендона представляет интернет как скопище всех возможных пороков. В «Страхе.ком» Уильяма Мэлоуна всех, кто зарегистрировался на одноименном сайте, ждет страшная смерть. Герои фильма ужасов 2001 года «Пульс» Киёси Куросавы умудрились с помощью одной-единственной интернет-странички пустить под откос весь мир, в которым мы живем.
Согласно фильмам «Нигде не скрыться» Джона Марловски (2009), «Для убийцы.ком» Нико Масторакиса (2009), «Письмо счастья» Дона Тэйлора (2010), «Чат» Хидео Наката (2010) и многим другим подобным лентам, в интернете притаилось несметное количество маньяков, которые только и ждут того, чтобы вы вошли онлайн.
Апогеем всего этого сетевого апофеоза стал фильм Левана Габриадзе (помните студента из фильма «Кин-дза-дза»?) «Убрать из друзей», который выходил в украинском прокате летом 2015 года. Действие фильма ужасов про очередное привидение из видео-чата целиком и полностью разворачивается на десктопе. Снятый за один миллион долларов на камеры GoPro меньше чем за две недели и не сказать, чтобы блещущий мастерством, только в Америке этот фильм окупился тридцатикратно.
Впрочем, на фоне всего этого потока эксплуатационных фильмов ужасов, в которых кинематографисты паразитируют на страхе зрителя перед максимальной открытостью, которую требуют от своих пользователей социальные сети (из-за чего многие чувствуют себя беззащитными перед вторжением в приватную жизнь, что выражается, например, в заклеивании камер ноутбука), появляются и серьезные фильмы. Например, драма 2012 года «Связи нет» Генри Алекса Рубина исследует пагубное влияние интернет-технологий на личную жизнь человека.
Но дело здесь не только в этом. Как раз в нулевых кино становится максимально доступным в интернете благодаря пиратам: в 2001 году написан первый торрент-трекер, в 2005 году торрент-клиент в современном нам виде ушел в народ, примерно тогда же массово возникают файлообменные сервисы. В результате индустрия теряет огромные барыши, которые раньше приносила продажа фильмов на видеокассетах и дисках, не говоря уже о прокате. Так что не удивительно, что киноиндустрия активно демонизирует интернет, как прямого и очень опасного врага. Метафора проста, как хлопушка: полез в интернет за бесплатным контентом – потом не жалуйся на то, что тебя в итоге покрошили на салат каким-нибудь изуверским способом.
Теперь, когда социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни (а некоторым пользователям вполне успешно подменили жизнь как таковую), кинематографистам стало ясно, что маньяки, которые ищут своих жертв через чаты знакомств – это еще цветочки. Наступившая интернет-реальность куда страшнее темных фантазий Гибсона о будущем в стиле киберпанк.
Шоураннер сериала «Черное зеркало» Чарли Брукер если и сгустил краски, то совсем немного: те же подкожные чипы, которые упоминаются в двух эпизодах сериала, на данный момент используются сотрудниками шведской компании Epicenter в качестве пропуска в офис, ключа для раскодирования компьютерной техники и карточки, с помощью которой можно расплатиться в кофейном автомате. В статье, которая описывает этот феномен, эксперты указывают на возможность легкого взлома подобного чипа – и как только первый чип компании Epicenter взломают (а рано или поздно это произойдет), реальность «Черного зеркала» перестанет быть фантазией.
Некоторые новостные сюжеты, о которых мы узнаем, опять же, из интернета, вполне могли бы стать сценариями новых эпизодов.
Параллельно кинематографисты начали задумываться о том, чтобы раздвинуть границы экрана и сделать фильмы по-настоящему интерактивными. Одной из первых таких ласточек стала «Турбулентность» Ницана Бен Шауля (2010). В определенных точках фильма, как в компьютерной игре, предлагались различные варианты развития событий, заранее заложенные в фильме авторами, и если выбирать альтернативные сценарии, 80-минутную ленту можно растянуть до двух часов хронометража. Правда, такой фильм не рассчитан на кинотеатральный прокат, смотреть его можно только на экране планшета или ноутбука. Что не помешало «Турбулентности» получить приз за технические инновации на Berkeley Video and Film Festival.
Куда дальше пошли авторы нидерландского фильма «Андроид» (2013), написавшие специальную программу для операционной системы Android, которая загружалась накануне сеанса на смартфоны зрителей. Фактически, фильм демонстрировался на два экрана: параллельно с основным действием на большом экране кинотеатра на экранчик смартфона поступала дополнительная информация. Например, вам приходил СМС, который отправлял один из персонажей, или сцену можно было увидеть с альтернативной точки съемки.
Непонятно, кто виноват – то ли слабоватый, надуманный сюжет, то ли скверная игра актеров, то ли человечество оказалось еще не готово к такому развлечению, как интерактивное кино, но фильм с 1,5 миллионным бюджетом заработал в прокате лишь 15 тысяч, а для американского проката не закупался вообще.
После такого оглушительного фальстарта интерактивное кино переселилось в самую естественную для себя среду – интернет, где энтузиасты продолжают свои эксперименты в формате короткого метра. Вот, например, замечательная «вирусная» реклама пиццерии, выполненная в стилистике зомби-хоррора. Весьма достойны интереса также интерактивные фильмы студии 3 ам – короткометражки ужасов, которые перешагнули границы кадра в полном смысле этого слова: теперь кино можно смотреть с обзором в 360 градусов.
Но на больших экранах вряд ли мы увидим подобные эксперименты, по крайней мере в обозримом будущем. А вот интерактивные сериалы – это реалии если не сегодняшнего дня, то уже завтрашнего. (Правда, не мира кино, а индустрии компьютерных игр.) Но все равно не думаю, чтобы вы отказались от возможности посмотреть какую-нибудь «Игру престолов», меняя и без того головоломный сюжет по своему усмотрению и получая, таким образом, не один вариант развития события, а несколько. Я бы точно не отказался.