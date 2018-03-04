Как Голливуд разрушит цивилизацию

Дата выхода: 20 июля 2018

Что ждет Землю: города-помойки

Вероятно, после этого фильма неудачливой Скарлетт Йоханссон перестанут припоминать роль азиатки в «Призраке в доспехах» – все попросту забудут, что такой фильм существовал. Из всего нашего списка лишь «Алита» будет полноценным блокбастером, и у нее есть шансы затмить все вариации на тему киберпанка, настигшие нас в 2010-х.

Судите сами: режиссер – не нуждающийся в представлении Роберт Родригес. В роли попечителя главной героини – потерявшей память андроидессы Алиты, – Кристоф Вальц. Качественный первоисточник? Есть: «Алита» – это экранизация культовой манги 90-х. Впечатляющие спецэффекты? Да вы только взгляните в глаза Алите и попробуйте сказать, что перед вами не разверзлась зловещая долина. Драйвовый саундтрек? За пультом – Junkie XL, который отвечал за OST к «Дороге ярости».