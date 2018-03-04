Как Голливуд разрушит цивилизацию

На днях Netflix презентовал свой очередной фильм о том, как треснул мир напополам – «Как это заканчивается», в котором из-за страшной сейсмической катастрофы западное полушарие Земли начинает напоминать внутренности работающего автомата для попкорна. Тем же, кто хочет пощекотать себе нервы, взглянув на постапокалипсис в отечественных реалиях, следует дождаться выхода «Люксембурга» Мирослава Слабошпицкого – триллера о ядерной зиме в Зоне отчуждения.
Но между этими двумя кинособытиями нас ждет еще как минимум полдюжины вариантов гибели цивилизации. «Телекритика» перечисляет самые ожидаемые фильмы 2018 года в жанре антиутопии и постапокалипсиса - от киберпанкового боевика до вариации на тему подростков-мутантов.
Дата выхода: 20 июля 2018
Что ждет Землю: города-помойки
Вероятно, после этого фильма неудачливой Скарлетт Йоханссон перестанут припоминать роль азиатки в «Призраке в доспехах» – все попросту забудут, что такой фильм существовал. Из всего нашего списка лишь «Алита» будет полноценным блокбастером, и у нее есть шансы затмить все вариации на тему киберпанка, настигшие нас в 2010-х.
Судите сами: режиссер – не нуждающийся в представлении Роберт Родригес. В роли попечителя главной героини – потерявшей память андроидессы Алиты, – Кристоф Вальц. Качественный первоисточник? Есть: «Алита» – это экранизация культовой манги 90-х. Впечатляющие спецэффекты? Да вы только взгляните в глаза Алите и попробуйте сказать, что перед вами не разверзлась зловещая долина. Драйвовый саундтрек? За пультом – Junkie XL, который отвечал за OST к «Дороге ярости».
В манге действие разворачивается как в утопическом городе (Салеме), так и в воплощающем мрачное будущее городе-свалке. Именно на свалке металлолома герой Вальца обнаруживает свою робо-подопечную. Но, судя по трейлеру фильма, особого акцента на «мусорной» антиутопии Родригез делать не стал – и правильно: у нас уже есть как минимум один бессмысленный клон «Безумного Макса» («Мир будущего»), а если у кого и есть охота до такого рода романтики, лучше обратиться к стильным «фантастическим вестернам» Аны Лили Амирпур.
Дата выхода: 27 июля 2018
Что ждет Землю: старое доброе нашествие инопланетян
«Мы здесь не первые», – гласит слоган нового триллера в обойме Netflix. Конечно, вы здесь не первые: еще не успел остыть труп последнего сезона «Колонии», а на BBC уже клепают новую экранизацию «Войны миров» – короче, без инопланетян с имперскими замашками в будущем телесезоне никуда.
Синопсис «Заката цивилизации» прямолинеен донельзя: никаких тебе плотоядных Скарлетт Йоханссон на диете из земных мужчин, или благородных спасителей человеческой цивилизации, вынуждающих мировых лидеров сплотиться на фоне неожиданного прибытия. Всего лишь честные старомодные инопланетяне в своих старомодных инопланетных челноках. Пикантности сюжету добавляет то, что простому отцу семейства в исполнении Майкла Пенья (Луис из «Человека-муравья») начинают сниться вещие сны. Мы и без такой суперспособности можем предсказать, что «Закат цивилизации» будет середняком – но не исключено, что крепким середняком.
Дата выхода: 14 сентября 2018
Что ждет Землю: массовая гибель подростков
Конвейер «Голодных игр» со скрипом остановился, позволив исполнительнице главной роли эволюционировать до ролей Матери-земли и российской секс-шпионки. Франшиза «Дивергент» тихо испустила дух, пообещав, возможно, возродиться на телевидении – но не на большом экране. Тем временем подросло новое поколение, которому нужны новые герои-сверстники. И «Темные отражения» – фантастическая драма, снятая по популярной серии романов Александры Бракен, – вполне может удовлетворить эту потребность.
Как это часто случается в литературе класса young adult (т. е. рассчитанной на юношеский возраст), мир постигла ужасная беда, зато бывшие ботаны и серые мышки в один день очнулись супергероями. Ну, или не совсем так: после того, как большинство населения Земли в возрасте до 18 лет умерло от неизвестной болезни, оставшиеся в живых подростки обрели телепатические способности. Происходящие катаклизмы при этом не мешают нормальному ходу полового созревания, и история «Темных отражений» фокусируется на любви юной Руби (Амандла Стернберг, известная по одной из второстепенных ролей в «Голодных играх») и Лиама (Харрис Дикинсон, сыгравший юного Гетти в «Трасте»). Быть может, это и не звучит как заявка на серию фильмов, но и на провал вроде «Пятой волны» с Хлоей Морец, к счастью, не смахивает.
Дата выхода: 14 декабря 2018
Что ждет Землю: последствия Шестидесятиминутной войны
Всем, кого утомили антиутопии в антураже растянутых на полтора часа серий «Черного зеркала», следует дождаться релиза «Смертных машин» – ведь стимпанк как жанр в основном процветает в литературе, редко выбираясь на большие экраны. В мире «Смертных машин», придуманном фантастом Филипом Ривом, апокалипсис не закончился превращением Земли в гигантскую мото-свалку. После Шестидесятиминутной войны города не перестали существовать – они перестали стоять на месте. Их водрузили на гигантские колеса, благодаря чему Лондон может поехать, увидеть Париж и – нет, не умереть, а съесть соперника и продолжить путешествие под знаменем «муниципального дарвинизма».
«Смертные машины» заранее радуют не только сюжетной предпосылкой, но и актерским составом – за исключением заслуженного «агента Смита» Хьюго Уивинга, это в основном молодые и не слишком примелькавшиеся лица: Роберт Шиэн («Логово монстра»), Гера Хилмар («Демоны Да Винчи») и корейская рок-певица Джихэй, дебютировавшая пару лет назад в научно-фантастической докудраме «Марс».
Дата выхода: конец 2018 года
Что ждет Землю: потеря гравитации
Ну, во-первых, полгода новинок о конце света без единого фильма с Сэмюэлом Л. Джексоном – это фантастика. Исправляемся: на стадии постпродакшена находится «Инверсия» режиссера Питера Сигала («Забойный реванш»), в котором блестящая студентка в исполнении Лю Ифэй (наиболее известна как голос Мулан в одноименном мультфильме) прогнозирует утрату Землей гравитации. Увы, Джексон не будет зачитывать эпические цитаты из Библии на фоне падающих в небо людей – ему досталась роль следователя по делам внутренней безопасности (хотя одно другому не мешает, верно?)
Фильм финансируется гонконгскими компаниями Pegasus Motion Pictures и Sun Entertainment. Учитывая последние вести с полей китайского кинопрома, а также то, что это первый фильм в обойме продакшна Facing East, о судьбе новинки следует гадать с осторожностью – даже несмотря на то, что к сценарию приложили руку такие бывалые парни, как Пол Хаггис («Малышка на миллион») и Дэвид Арата («Дитя человеческое»).