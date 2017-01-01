ТЕЛЕКРИТИКА

Появилось видео, как делали грим монстру в новом фильме Гильермо Дель Торо

Культура

Компания Fox Searchlight (дочерняя компания студии 20th Century Fox) показала, как накладывался грим главному герою фильма Гильермо дель Торо «Форма воды».

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Отметим, лента выйдет в украинский прокат в январе. Кинокритики называют ее лучшей работой режиссера со времен «Лабиринта Фавна».

«Форма воды» – фэнтезийная мелодрама о невозможной любви глухой девушки (Салли Хокинс) и земноводного существа, которого держит взаперти в тайной лаборатории ЦРУ и в котором легко угадывается Эйб из «Хэллбоя». В роли американского человека-амфибии снялся Даг Джонс («Баффи – истребительница вампиров», «Хеллбой: Герой из пекла», «Лабиринт Фавна», «Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного серфера»).

Напомним, в августе режиссер Гильермо дель Торо получил за фильм «Форма воды» премию «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля.

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