Кайдаши, «Киборги» и самурай Тарас Шевченко

Вчера Министерство культуры объявило результаты второго этапа конкурсного отбора кинопроектов патриотической направленности. «Телекритика» разбирает – кто, что и почем – десятку лидеров объявленного лонг-листа.
Многострадальный «Максим Оса» по комиксу Игоря Баранько, увы, не вошел даже в первые 50 позиций списка. Не попала в десятку и планируемая экранизация романа Софии Андрухович «Феликс Австрия». Но среди лидеров все равно есть многообещающие проекты.
Средний балл: 50,37
Производство: «Идас Филм»
Требуется из бюджета: 1,5 млн грн
Полгода назад мы уже писали о том, что на ТВ выйдет не только полнометражная версия «Киборгов», но и четырехсерийный телефильм. Изначальным вариантом истории о защитниках Донецкого аэропорта был именно сценарий четырехсерийной версии, из которого, как поясняли создатели фильма, был впоследствии создан сценарий полного метра. Авторы телевизионного проекта обещают до 60% нового материала и говорят, что его большая часть уже смонтирована: остались только косметические правки, для внесения которых как раз-таки и нужны 1,5 млн грн из госбюджета.
Средний балл: 46,87
Производство: FILM.ua
Требуется из бюджета: 10,5 млн грн
Многосерийная экранизация романа Анатолия Димарова «И будут люди» (1964-1977) – это не только очередная драма о событиях первой половины XX века, но и своеобразное восстановление справедливости. Дело в том, что хоть перевод книги на русский язык и публиковался в СССР большими тиражами, сама она при этом подверглась нещадной цензуре. Горькая ирония: пока Димаров писал о том, как советская власть изымала у людей хлеб, у него самого изымали целые главы: из двухтомника исчезло порядка 300 страниц. Сценарий для сериала создавал писатель Тарас Антипович, известный благодаря апокалиптично-антиутопичным романам «Хронос» и «Помирана», а режиссером выступит Тарас Ткаченко («Гнездо горлицы»). Надеемся, что им удастся досказать то, что сам Димаров, умерший в 2014 году, так и не успел.
Средний балл: 46,83
Производство: «Магіка-фільм»
Требуется из бюджета: 4,3 млн грн
Известный документалист Сергей Буковский («Живые») планирует снять двухсерийный проект о лидерах украинского национального движения. Некоторых из его героев уже нет в живых, включая недавно скончавшегося Левка Лукьяненко. Буковскому не впервой работать с темой завоевания украинской независимости: в 2011 вышел его фильм «Украина. Точка отсчета» о перипетиях 1989-1991 гг., но события последних лет заставляют заново отрефлексировать знакомые портреты.
Средний балл: 46,75
Производство: Star Media
Требуется из бюджета: 16,5 млн грн
Сериал «Подорожники», состоящий из 16 эпизодов – это комедия, драма и мюзикл в одном флаконе. Словно Монтекки и Капулетти, словно жители Вилларибо и Виллабаджо, враждуют в нем хозяева двух соседствующих придорожных кафе. Пока трудно сказать, будет ли это ироничная социалка или всего лишь смех над провинциальной украинской бизнес-моделью, но лица сериала внушают доверие: главные роли в нем исполнят Наталья Сумская («Сторожевая застава»), Ирма Витовская («Нюхач»), Олеся Жураковская («Донбасс») и Вячеслав Довженко («Киборги»). Режиссер проекта – Кристина Сиволап (сериал «Папа Дэн»).
Средний балл: 46,00
Производство: «Прокино»
Требуется из бюджета: 13,3 млн грн
Набив руку на сериале «Крепостная», режиссер Максим Литвинов примется за экранизацию всеми любимого романа Ивана Нечуй-Левицкого, адаптированного для ТВ сценаристкой «Киборгов» Натальей Ворожбит. Но, как очевидно из заголовка, действие нового 12-серийного сериала будет перенесено в наши дни. Вполне в духе самого романа, во время голосования за проекты в Минкульте перепутали карточки «Кайдашевой семьи XXI» и просто «Кайдашевой семьи» – полнометражного фильма от режиссера Ивана Войтюка («Платон Ангел»), что дало очередной повод позлорадствовать на тему оригинальности идей отечественного кинопрома, где персонажи школьной классики нарасхват.
Средний балл: 45,88
Производство: «Фреш Продакшн»
Требуется из бюджета: 2,2 млн грн
Хочется верить, что к моменту своего выхода фильм обзаведется менее нелепо-эзотерическим названием, но сама задумка выглядит замечательно: это фильм-исследование украинского фольклора посредством современной украинской музыки. Одной из героинь предсказуемо станет Катя Chilly, чья прошлогодняя реинкарнация на шоу «Голос країни» уже стала забываться, и которой не повредит новое перерождение – на этот раз в роли экранной фолк-дивы.
Украинская музыкальная сцена, включая и этно-музыку – феномен, который давно пора удостоить ряда киноэссе, так что «Код предков», как и долгожданный «Усатый фанк», подоспеют как раз вовремя. Режиссер «Кода» – белорус Владимир Луцкий, ранее снявший исторический фильм «Хроника Минского гетто. Рожденные дважды».
Средний балл: 45,44
Производство: «Крісті Фільм»
Требуется из бюджета: 19,6 млн грн
Что ж, после Авраама Линкольна – охотника на вампиров, почему бы и нет? Шевченко-самурай был не единственным воплощением поэта, претендовавшим на госфинансирование: проект «Укртелефильма» о Кобзаре «И я таки жив» оказался на 90-м месте в лонг-листе. Понятно, почему на фоне приключенческого проекта у традиционной биографической реконструкции не было шансов: как показала «Сторожевая застава», аудитория любит кросс-культурное смешение и анахронизмы (на этом, по-видимому, собирается сыграть и «Король Данило»). Так что история Тараса Шевченко, повстречавшегося с загадочными японскими воинами, тоже вполне вписывается в эту нишу.
Средний балл: 45,33
Производство: «ТЕТ-Продакшн»
Требуется из бюджета: 13,7 млн грн
Дарья Сарычева, снявшая для «1+1 Продакшн» сериал «Украина. Возвращение своей истории», создаст очередной необычный телепроект – гибрид журналистского расследования и исторической передачи. Его авторы отправятся в крестовый поход против мифов из жизни выдающихся украинцев (и наоборот, на поиски ранее неизвестных фактов). Если верить питчингу, кроме очередного «неизвестного» Тараса Шевченко и князя Владимира нам представят ряд куда менее изученных личностей.
Средний балл: 44,85
Производство: PRONTO FILM
Требуется из бюджета: 1,8 млн грн
Короткометражный «Ковчег» расскажет о жертвах войны на Донбассе, которые редко упоминаются во фронтовых сводках: о животных, оставленных в зоне АТО. Режиссер ленты, 28-летний Кристиан Жереги, работал военным корреспондентом и сам принимал участие в боевых действиях на востоке Украины. За его плечами – фильм «Край земли: Зона АТО». «Для ветеранов это очень больная тема, – поясняет он важность новой картины. – Тяжело видеть божьих созданий, которые не могут взять оружие и защититься, не могут сбежать». На питчинге Жереги пересказал историю о том, как его побратимы замаскировали белый автомобиль под машину ОБСЕ, вышли на связь с террористами, попросив их не стрелять, и погрузили спасенных животных в автобусы. Эксперты пророчат фильму успешную фестивальную судьбу и, хочется верить, что так оно и будет.
Средний балл: 44,7
Производство: «Магіка-фільм»
Требуется из бюджета: 4,2 млн грн
Одно лишь название короткометражного мультфильма Ольги Захаровой вызывает в памяти Гоголя. Создатели «Украденного месяца» будут придерживаться стилистики знаменитого украинского графика Юрия Химича, имитируя при помощи компьютерных технологий его фирменную технику «гуашь + акварель». Мультфильм позиционируется как взрослая сказка для детей и рассказывает о двух детях, которые во время рождественской метели стали свидетелями борьбы сил зла и добра: на страже последних стоит казак-характерник по прозвищу «Кум».
С полным списком претендентов на госфинансирование можно ознакомиться на сайте Минкульта. Пока неизвестно, под которым из счастливчиков будет подведена черта, так что остается лишь держать кулаки за достойные проекты.