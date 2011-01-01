Кайдаши, «Киборги» и самурай Тарас Шевченко

Средний балл: 45,88

Производство: «Фреш Продакшн»

Требуется из бюджета: 2,2 млн грн

Хочется верить, что к моменту своего выхода фильм обзаведется менее нелепо-эзотерическим названием, но сама задумка выглядит замечательно: это фильм-исследование украинского фольклора посредством современной украинской музыки. Одной из героинь предсказуемо станет Катя Chilly, чья прошлогодняя реинкарнация на шоу «Голос країни» уже стала забываться, и которой не повредит новое перерождение – на этот раз в роли экранной фолк-дивы.

Украинская музыкальная сцена, включая и этно-музыку – феномен, который давно пора удостоить ряда киноэссе, так что «Код предков», как и долгожданный «Усатый фанк», подоспеют как раз вовремя. Режиссер «Кода» – белорус Владимир Луцкий, ранее снявший исторический фильм «Хроника Минского гетто. Рожденные дважды».