Качайте «Прессу»: зачем смотреть очередной сериал о журналистах

В сериале отображено противостояние двух ежедневных британских газет – «умной» The Herald и «желтой» The Post, редакции которых находятся по соседству, на одной улице. Видимо, британский телезритель должен узнать в них две крупнейшие газеты страны – The Guardian и The Sun.

В то время как «Телохранителю» BBC, вопреки затертому сюжету, удалось собрать рекордную аудиторию, возобновить дискуссии о внешней политике Великобритании и даже разжечь этнический скандал, сериал «Пресса» – тоже не щадящий власть имущих и наступающий на больные мозоли четвертой власти – прошел относительно незамеченным. Мы считаем, что зря: посмотреть его не мешает и тем, кто сам работает в СМИ, и тем, кто волей-неволей является потребителем массовой информации.