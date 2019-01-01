К гадалке не ходи: кинокритики предположили, кто станет номинантом премии «Оскар»

В шорт-лист вошли 10 кинолент, еще не вышедших на большие экраны – их релиз киностудии как раз и припасли к началу очередного оскаровского сезона, будущей осени.

В числе фаворитов в борьбе за золотую статуэтку – режиссерский дебют Брэдли Купера «Звезда родилась». В музыкальной драме он сыграл главную роль вместе с певицей Леди Гага. Также весьма интересен проект Дэмьена Шазелла «Человек на Луне», где Райан Гослинг перевоплотился в астронавта Нила Армстронга. Претендовать на «Оскар» наверняка будет и «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун, и «Вдовы» Стива Макккуина с целой плеядой голливудских звезд.

Кроме того, в топ-листе значатся «Белый парень Рик» с Мэттью МакКонахи, «Красивый мальчик» с Тимоти Шаламе, «Сможете ли вы меня простить?» с Мелиссой Маккарти, «Фронтраннер» с Хью Джекманом, «Вернуть Бена» с Джулией Робертс и «Если бы Бил-стрит могла заговорить» с Педро Паскалем.

Какие из перечисленных картин действительно попадут в номинанты на «Оскар», узнаем в конце января 2019. Сама же церемония награждения состоится 24 февраля 2019 года.