Известному российскому кинокритику отказали во въезде в Украину

Причина проста – Антону Долину отказали во въезде в страну.

«Пока что дали отказ. Организаторы пообещали, что подключат кого-то для решения вопроса. Так что давайте подождем. Причин для отказа нет никаких, якобы у меня отсутствует приглашение. Хотя за пять часов, пока я прождал, его можно было бы раз сто сделать», – рассказал кинокритик «Телекритике».

Антон Долин пообещал более подробно прокомментировать ситуацию позже. «Телекритика», в свою очередь, надеется на то, что недоразумение удастся уладить и кинокритик, известный, кроме прочего, своими выступлениями в поддержку несправедливо осужденного в РФ украинского кинорежиссера Олега Сенцова, все же сможет встретиться со своими украинскими читателями и поклонниками.

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Фото - facebook.com/adolin3