Известному российскому кинокритику отказали во въезде в Украину

Российский кинокритики Антон Долин, занимающий пост главного редактора одного из старейших русскоязычных киноведческих изданий «Искусство кино», может не выступить сегодня в Киеве на обсуждении фильма Сергея Лозницы «Кроткая».
Причина проста – Антону Долину отказали во въезде в страну.
«Пока что дали отказ. Организаторы пообещали, что подключат кого-то для решения вопроса. Так что давайте подождем. Причин для отказа нет никаких, якобы у меня отсутствует приглашение. Хотя за пять часов, пока я прождал, его можно было бы раз сто сделать», – рассказал кинокритик «Телекритике».
Антон Долин пообещал более подробно прокомментировать ситуацию позже. «Телекритика», в свою очередь, надеется на то, что недоразумение удастся уладить и кинокритик, известный, кроме прочего, своими выступлениями в поддержку несправедливо осужденного в РФ украинского кинорежиссера Олега Сенцова, все же сможет встретиться со своими украинскими читателями и поклонниками.
Следите за нашими обновлениями.
Фото - facebook.com/adolin3