Известный актер Леонардо Ди Каприо празднует свой 43-й День рождения

Ноябрь богат на знаменательные даты. Знаменитый актер Леонардо Вильгельм Ди Каприо тоже родился в этом месяце и будет отмечать свой день рождения 11 ноября.

Леонардо Вильгельм Ди Каприо – американский актер и продюсер, который за свою карьеру в кино уже 4 раза удостоился номинации на премию «Оскар» за самые лучшие мужские роли. С 20 лет он начал свой творческий путь и почти сразу заслужил признание ведущих критиков и любовь зрителей за свой уникальный талант.

Криминальная драма «Банды Нью-Йорка», доступная к просмотру здесь, захватывает зрителей динамичным сюжетом и повествует о временах середины 19 века, когда в городе правят жестокие законы криминального мира. При стычке двух главарей известных банд один из них убивает другого прямо на глазах у его маленького сына. Когда мальчик подрастет, он вернется в город, чтобы отомстить за смерть отца, и постарается сделать это самым изощренным способом, продумав зрелищное шоу.

Фильм «Поймай меня, если сможешь» – один из самых интересных и захватывающих в карьере актера. Будучи учеником старших классов, главный герой сбегает из дома. На протяжении многих лет он зарабатывает на жизнь мошенничеством, в этом деле он неповторимый профессионал, который выдумывает такие трюки, что никто и никогда не может его уличить. Но по следу на протяжении всей карьеры афериста идет агент ФБР. Чем закончится эта игра, остается только гадать.

Еще одной интересной работой, заслуживающей внимания, стал фильм «Начало». Главный герой имеет редкий и удивительный дар – способность проникать в мир грез, когда человек спит. Именно этими способностями для осуществления своих корыстных планов и желает завладеть ведущий японский бизнесмен.

Одной из работ, достойных внимания, также является роль в фильме «Джанго освобожденный». Дикий запад 19 века: один известный охотник за головами спасает раба от неволи, отбивая его от рук работорговцев. Теперь у них общая цель – найти двух братьев, которые ранее служили на этой же плантации и были кровожадными убийцами. Вот только охотник за головами преследует цель ради заработка, а главный герой ищет их, чтобы узнать, кому они продали его жену, и отомстить.