ТЕЛЕКРИТИКА

Из Супермена в Ведьмаки: Генри Кавилл сыграет главную роль в новом сериале от Netflix

Культура

Актер сыграет Геральта в сериале «Ведьмак». О назначении Кавилла на главную роль рассказали авторы шоу.


Когда несколько недель назад Генри Кавилл во время промо-тура «Миссия невыполнима: Последствия» обмолвился, что не против был бы сняться в «Ведьмаке», на его слова мало кто обратил внимание, в конце концов, многие звезды то и дело рассуждают в интервью о ролях мечты. Однако, в случае с Генри мечта стала реальностью.

О назначении актера на эту роль рассказала шоураннер «Ведьмака» Лорен Хиссрич. По ее словам, во время первой встречи с Генри у Хиссрич не было сценаристов или сценария, но при этом она уверена, что Кавилл отлично впишется в команду.

О кастинге актер уже успел сообщить у себя в Instagram.

My new mailing address is: Geralt C/O Vesemir Kaer Morhen Kaer Morhen Valley Hertch Kaedwen Please note, I'm rarely there. Monster slaying being what it is. So, replies will be few and far between, if at all. @Netflix #Witcher #GeraltOfRivia

A post shared by Henry Cavill (@henrycavill) on

Это будет первая роль актера в ТВ-шоу с 2010 года, когда он появился в «Тюдорах» от Showtime.

Первый сезон нового «Ведьмака» на Netflix, тем временем, выйдет в 2020 году (точной даты премьеры у сериала пока нет) и будет состоять из 8 эпизодов.

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