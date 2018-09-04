Из Супермена в Ведьмаки: Генри Кавилл сыграет главную роль в новом сериале от Netflix

Когда несколько недель назад Генри Кавилл во время промо-тура «Миссия невыполнима: Последствия» обмолвился, что не против был бы сняться в «Ведьмаке», на его слова мало кто обратил внимание, в конце концов, многие звезды то и дело рассуждают в интервью о ролях мечты. Однако, в случае с Генри мечта стала реальностью.

О назначении актера на эту роль рассказала шоураннер «Ведьмака» Лорен Хиссрич. По ее словам, во время первой встречи с Генри у Хиссрич не было сценаристов или сценария, но при этом она уверена, что Кавилл отлично впишется в команду.

О кастинге актер уже успел сообщить у себя в Instagram.