Из сериала «Во все тяжкие» сделали двухчасовый фильм

Режиссеры Лукас Столл и Гейлор Морестин перемонтировали 62 эпизода популярного телевизионного сериала в полнометражную картину. Об этом сообщает Buzzfeed.

Полученный фильм продолжительностью два часа Столл и Морестин опубликовали на хостинге Vimeo. По словам авторов, работа над этим проектом потребовала более двух лет. Сцены, отобранные для финальной версии фильма, были смонтированы таким образом, чтобы полноценно рассказать историю Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана для тех зрителей, которые не видели сериал целиком.