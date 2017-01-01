Из «Дюнкерка» Кристофера Нолана сделали немое кино

Эпическая военная драма Кристофера Нолана получила новое воплощение в виде немого фильма. Двухчасовая эпопея была ужата до восьми минут и обработана в полном соответствии со стилистикой кино 20-х годов.

Youtube-канал "Like Stories of Old" посвящен детальному разбору различных фильмов. По словам автора канала, для него это первый визуальный эксперимент. До этого блоггер рассказывал о своих любимых фильмах и трактовал их символы и подтексты.