Из «Дюнкерка» Кристофера Нолана сделали немое кино

На youtube-канале "Like Stories of Old" появилось видео, в котором знаменитый летний кинохит Кристофера Нолана стилизован под немое кино 20-х годов.

Эпическая военная драма Кристофера Нолана получила новое воплощение в виде немого фильма. Двухчасовая эпопея была ужата до восьми минут и обработана в полном соответствии со стилистикой кино 20-х годов. Youtube-канал "Like Stories of Old" посвящен детальному разбору различных фильмов. По словам автора канала, для него это первый визуальный эксперимент. До этого блоггер рассказывал о своих любимых фильмах и трактовал их символы и подтексты. Премьера драмы Кристофера Нолана состоялась 17 июля. Фильм рассказывает об историческом событии — операции по спасению британских войск, которые оказались заблокированы немецкой армией у французского города Дюнкерк в 1940 году. Британское правительство приняло опасное решение — эвакуировать своих солдат на Британские острова под непрерывными атаками немецкой артиллерии и авиации.