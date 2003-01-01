Из чего только сделаны триллеры: разбираем фильм «Двуличный любовник»

Завтра на экраны страны выходит новый фильм плодотворного француза Франсуа Озона – психоаналитический триллер «Двуличный любовник».
Режиссер давно подбирался к этому фильму: еще в «Бассейне» (2003) появляется детективная интрига и герои, которые оказываются не теми, кем кажутся, а в недавнем фильме «В доме» (2012) Озон игрался со зрителем, как кот с мышью, подтасовывая реальность и фантазии героев. Но «Двуличный любовник» – первый фильм в карьере постмодерниста Озона, который он последовательно выстраивает как образцово-показательный триллер, складывая свою историю из знакомых до боли пастишей.
Удался Озону новый фильм или нет – решать вам. А сейчас давайте разберем, из каких слагаемых сконструирован «Двуличный любовник».
Двойничество – один из главных мотивов в романтической традиции, из которой в частности выросла вся «ужасная» массовая культура. Но первым, кто наглядно показал в кино, какой ужас испытывает простой добропорядочный обыватель, которого принимают за другого человека, был Хичкок.
Причем двойник всегда несет опасность для героя/героини независимо от жанра: будь это хичкоковский нуар «Головокружение» (1958, спиральные лестницы в фильме Озона – прямая цитата отсюда) или недавний научно-фантастический монофильм Данкана Джонса «Луна-2012» (2009). Это справедливо и для героини «Двуличного любовника» Хлои, чью роль сыграла «молодая и прекрасная» Марина Вакт, но финальный кадр (без спойлеров не обойтись!) подсказывает зрителям, что главный враг Хлои – это она сама.
Возвращаясь к старику Хичу, который на самом деле совсем не старый и отнюдь не добрый, вспомним, что первым протащил психоанализ на киноэкран тоже он: в не самом любимом своем фильме «Завороженный» (1945) Хичкок раскрывает детективную тайну с помощью толкования сновидения. Племянник Антона Павловича Чехова Михаил даже номинировался на «Оскар» за роль старичка-психоаналитика доктора Брюлова.
Недооцененный Голливудом, но нежно любимый преданными поклонниками режиссер стал одним из самых последовательных учеников Хичкока. Первый фильм, в котором выкристаллизовался удивительный стиль триллеров де Пальмы – «Сестры» 1973 года.
В этой истории разделенных сиамских близнецов-убийц режиссер впервые активно использует полиэкран и многократно дробит изображения героев в зеркалах. В дальнейшем Де Пальма присовокупит к своим фирменным приемам еще и предельно долгие сцены, снятые одним кадром – кстати говоря, тоже хичкоковский фокус. И еще не раз будет использовать в своих фильмах мотивы двойников и отражений.
Франсуа Озон точно так же множит отражения главной героини в кадре, чем не только намекает на психическую болезнь Хлои. Режиссер эксплуатирует этот прием на протяжение всего фильма – в «Двуличном любовнике» двойственно все. И когда число отраженных двойников на один кадр становится зашкаливающим, возникает закономерный вопрос: что здесь правда, а что больная фантазия?
Фильмы о красивых, неудовлетворенных и внешне холодных молодых женщинах, сходящих с ума в квартире-лабиринте, – это по ведомству Романа Поланского, начиная классическим «Отвращением» 1965 года с Катрин Денев в главной роли.
Франсуа Озон не только использовал прием Поланского с антуражем, который показывает внутреннее состояние героини (место работы Хлои тоже похоже на лабиринт, наполненный отражениями), но еще и сделал милый оммаж «Ребенку Розмари» (1968) – имеется в виду назойливая соседка в новом доме Поля и Хлои.
Вообще, отвратительные соседи удавались Поланскому просто потрясающе: в первые годы за пределами Польши режиссеру пришлось хлебнуть эмигрантского быта сполна. Неподражаемая Рут Гордон даже получила «Оскар» за роль соседки-сатанистки в «Ребенке Розмари».
Дальнейшее будет спойлером, так что если вы еще не успели посмотреть кино, ни в коем случае не читайте дальше. Да и вообще, закройте эту ссылку и выключите компьютер. Все-таки мы будем говорить о режиссере «Видеодрома» – фильма, который наглядно показал, как медиа (в частности, телевизор) сводят людей с ума. Что мы с вами, собственно, и наблюдаем последние несколько лет.
В фильме Кронненберга «Намертво связанные» (1988) уже был похожий любовный треугольник: только вместо близнецов-психоаналитиков – близнецы-гинекологи в исполнении Джереми Айронса, влюбленные в киноактрису. Та сцена в «Двуличном любовнике», когда после воображаемого (или все-таки нет?) убийства Ренье у Хлои начинаются роды, напрямую цитирует кинематограф канадского мастера ужасов.
Плохо другое: в новом фильме Франсуа Озона все эти щедрые цитаты так и остаются постмодернистской игрой, по-настоящему интересной разве что киноманам. Режиссер, как щедрый фокусник, показывает нам изощренные приемы, которые все никак не складываются в цельный номер – в «Двуличном любовнике» разоблачения опережают магию. В фильме нет внятной истории, как нет и следа саспенса, без которого невозможен триллер как таковой.
Зато есть много обнаженной Марины Вакт, гипнотический темпоритм и великая красота каждого кадра – даром, что все они пустые, как барабан. И да, в той самой начальной сцене, которая наверняка вас так поразила, снималась совершенно другая актриса))