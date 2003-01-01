Из чего только сделаны триллеры: разбираем фильм «Двуличный любовник»

Двойничество – один из главных мотивов в романтической традиции, из которой в частности выросла вся «ужасная» массовая культура. Но первым, кто наглядно показал в кино, какой ужас испытывает простой добропорядочный обыватель, которого принимают за другого человека, был Хичкок.

Причем двойник всегда несет опасность для героя/героини независимо от жанра: будь это хичкоковский нуар «Головокружение» (1958, спиральные лестницы в фильме Озона – прямая цитата отсюда) или недавний научно-фантастический монофильм Данкана Джонса «Луна-2012» (2009). Это справедливо и для героини «Двуличного любовника» Хлои, чью роль сыграла «молодая и прекрасная» Марина Вакт, но финальный кадр (без спойлеров не обойтись!) подсказывает зрителям, что главный враг Хлои – это она сама.

Возвращаясь к старику Хичу, который на самом деле совсем не старый и отнюдь не добрый, вспомним, что первым протащил психоанализ на киноэкран тоже он: в не самом любимом своем фильме «Завороженный» (1945) Хичкок раскрывает детективную тайну с помощью толкования сновидения. Племянник Антона Павловича Чехова Михаил даже номинировался на «Оскар» за роль старичка-психоаналитика доктора Брюлова.