Июль без особых потерь: прощаемся с сериалами «Колония» и «Нереально»

Аналогичная ситуация сложилась с сериалом «Нереально» (UnReal) на Hulu, 3 сезон которого, завершившийся в мае, имел рейтинг 0,09 из рассчета на 270 тыс. зрителей в возрасте от 18 до 49 лет: это на 50% меньше, чем у 2 сезона. 16 июля Hulu целиком выложила 4 сезон драмеди, параллельно объявив, что он будет последним.

А тем, кому такого количества драмы и комедии в одном флаконе недостаточно, напоминаем, что завтра Hulu презентует финальный сезон сериала «Без обязательств».