Июль без особых потерь: прощаемся с сериалами «Колония» и «Нереально»

По сравнению с повальной весенней «отмененкой», когда в месяц мы могли попрощаться сразу с 30 сериалами, на телевизионном фронте наступили беззаботные дни – премьер много, а отмены можно пересчитать по пальцам одной руки. В июле черную метку в кабельной лотерее вытащили два проекта.
Еще недавно мы сетовали на засилье шоу и фильмов об инопланетной диктатуре – и вот пожалуйста: сериал «Колония», 3 сезон которого завершился 25 июля, был отменен буквально за пару дней до этой даты. «Колония» подарила звезде «Остаться в живых» Джошу Холлоуэю шанс сыграть полноценного протагониста (без всяких мельтешащих на переднем плане Джеков Шепардов), но продержаться в этой роли на USA Network ему удалось недолго: рейтинги сериала по сравнению с 1 сезоном упали более чем вдвое.
Аналогичная ситуация сложилась с сериалом «Нереально» (UnReal) на Hulu, 3 сезон которого, завершившийся в мае, имел рейтинг 0,09 из рассчета на 270 тыс. зрителей в возрасте от 18 до 49 лет: это на 50% меньше, чем у 2 сезона. 16 июля Hulu целиком выложила 4 сезон драмеди, параллельно объявив, что он будет последним.
А тем, кому такого количества драмы и комедии в одном флаконе недостаточно, напоминаем, что завтра Hulu презентует финальный сезон сериала «Без обязательств».