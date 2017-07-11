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Исландец Бенедикт Эрлингссон снимает фильм «Женщина на войне» при участии Украины

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Исландский актер и режиссер Бенедикт Эрлингссон приступил к съемкам французско-исландско-украинского фильма «Женщина на войне», проект которого стал победителем Десятого питчинга Госкино.

Как сообщает пресс-служба украинского ведомства, съемочный процесс продлится восемь недель и охватит различные локации в Исландии, финал же будет снят в Украине. Производство ленты будет завершено весной 2018 года.

Сопродюсером «Женщины на войне» от Украины выступает Сергей Лавренюк из Solar Media Entertainment.

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Фильм поднимает тему деградации окружающей среды, передающей борьбу женщины, которая сама, в противовес всему обществу, решает взять на себя миссию по защите природы и сохранению возвышенностей Исландии.

По сюжету, Халла – одинокая 50-летняя женщина, дирижер хора,защитница окружающей среды с позывным «Горянка», которая ведет единоличную войну, саботируя работу алюминиевой промышленности в Исландии, которая приводит к изменению климата. Однако, планируя свой самый большой акт вандализма, она узнает, что ее заявка на усыновление ребенка, наконец, одобрена и теперь ее ждет маленькая девочка в Украине.

Напомним, результаты Десятого питчинга Госкино объявило в конце июня. Победителями стали 78 проектов.

Фото: Facebook Бенедикта Эрлингссона

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