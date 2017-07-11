Исландец Бенедикт Эрлингссон снимает фильм «Женщина на войне» при участии Украины

Исландский актер и режиссер Бенедикт Эрлингссон приступил к съемкам французско-исландско-украинского фильма «Женщина на войне», проект которого стал победителем Десятого питчинга Госкино.

Как сообщает пресс-служба украинского ведомства, съемочный процесс продлится восемь недель и охватит различные локации в Исландии, финал же будет снят в Украине. Производство ленты будет завершено весной 2018 года.

Сопродюсером «Женщины на войне» от Украины выступает Сергей Лавренюк из Solar Media Entertainment.