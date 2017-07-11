Исландец Бенедикт Эрлингссон снимает фильм «Женщина на войне» при участии Украины

Исландский актер и режиссер Бенедикт Эрлингссон приступил к съемкам французско-исландско-украинского фильма «Женщина на войне», проект которого стал победителем Десятого питчинга Госкино.
Как сообщает пресс-служба украинского ведомства, съемочный процесс продлится восемь недель и охватит различные локации в Исландии, финал же будет снят в Украине. Производство ленты будет завершено весной 2018 года.
Сопродюсером «Женщины на войне» от Украины выступает Сергей Лавренюк из Solar Media Entertainment.
Фильм поднимает тему деградации окружающей среды, передающей борьбу женщины, которая сама, в противовес всему обществу, решает взять на себя миссию по защите природы и сохранению возвышенностей Исландии.
По сюжету, Халла – одинокая 50-летняя женщина, дирижер хора,защитница окружающей среды с позывным «Горянка», которая ведет единоличную войну, саботируя работу алюминиевой промышленности в Исландии, которая приводит к изменению климата. Однако, планируя свой самый большой акт вандализма, она узнает, что ее заявка на усыновление ребенка, наконец, одобрена и теперь ее ждет маленькая девочка в Украине.
Напомним, результаты Десятого питчинга Госкино объявило в конце июня. Победителями стали 78 проектов.
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